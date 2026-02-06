男全家整年「用1度電」 帳單費用不到5元爽翻！下場卻慘了

國際中心／李紹宏報導

繳交電費本是國民義務，但在中國浙江省溫州樂清市竟出現一名誇張的住戶。一名陳姓男子為了節省開銷，竟利用與鄰居共用牆體的便利，私接電線盜用電力。由於他自家的年用電量竟只有「1度」，這項異常數據最終成為警方破案的關鍵線索。

中國一名男子為節省開銷，竟盜用鄰居的電，5年來累計盜電約8000度。（示意圖／PIXABAY）

綜合陸媒《紅星新聞》等報導，事件起源於一名何姓女子，近期發現自己長年無人居住的老家農村自建房，每月電費竟莫名高達人民幣100至300元（約新台幣455至1363元）。由於家中明明空無一人，電費卻居高不下，何女懷疑電力遭人盜用，於今年1月下旬向大荊派出所報案求助。

廣告 廣告

意外的是，警方深入調閱鄰里電費數據後，發現隔壁鄰居陳姓男子一家的用電紀錄極其離譜。據調查，陳男一家日常有人居住，每年總用電量竟僅有「1度」，只需繳納人民幣0.54元（約新台幣2.46元）的電費。這種近乎「零用電」的數據顯然違背常理，警方隨即鎖定陳男家中可能藏有玄機。

後來警方在陳男家客廳搜查，翻開櫃子後發現牆角竟被挖了一個碗口大的洞。原來兩住戶共用牆體，陳男利用何女家中電線剛好安裝在牆內的便利，剝開絕緣層私接線路「寄生」用電。

陳男供稱，為了省錢才從2021年起動歪腦筋，五年來累計偷電約8000度，總金額超過人民幣4000元（約新台幣1萬8255元）。這場持續五年的「鄰居買單」計畫最終東窗事發，陳男因涉及竊盜罪，目前已被警方依法拘留，全案持續偵辦中。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

爆柯文哲曾做1手術 「心跳剩30多下」！陳佩琪：我擔心到不行

他想來台環島 旅行社竟「報價30萬元」！一票網轟瘋了：盤死人

李貞秀未完成放棄中國籍！范世平嘆藍白恐流失「這些關鍵選票」

他點蝦皮「新功能」竟可再多1天取貨 一票網驚呆！官方證實了

