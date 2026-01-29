男公園砍傷土風舞老師 爬上國道被撞飛慘斷腿

砍人男子犯案後爬上國道逃亡，遭閃避不及的車輛撞倒。（翻攝畫面）

台中市大雅區今（29日）驚傳恐怖砍人案，隨後竟發生嫌犯遭撞的離奇轉折。一名在當地執教30年的知名李姓土風舞老師，疑似因跳舞音樂聲問題與鄰居發生口角，竟遭對方持刀割喉，傷口長達10公分，一度負傷逃進工廠求救。而行凶男子在逃亡不到兩小時後，竟爬上國道一號大雅交流道試圖橫越，隨即遭來車撞飛，造成雙腿骨折送醫。

監視器畫面記錄下驚悚瞬間，上午8時許，67歲李姓女老師原先在三合公園路邊與一名男子交談，不料男子突然從口袋掏出利刃，朝李女頸部猛力一揮，李女當場驚嚇倒地，男子仍不肯罷休持續揮刀追趕。

李女忍痛拔腿狂奔，逃進附近工廠向員工求救，據目擊員工表示，當時婦人脖子傷口明顯噴血，場面駭人，李女隨後借手機打給兒子，虛弱表示「媽媽快死了」。李女經送醫後發現頸部與肩膀有10公分刀傷，因傷勢過深目前正插管開刀搶救中，尚未脫離險境。

案發後，涉案嫌犯徒步逃離現場，疑似因心虛或試圖躲避查緝，竟於上午9時30分左右爬上國道一號北上路段，然而才剛上國道，男子就因閃避不及遭到疾駛車輛撞擊，導致雙腿當場骨折倒地，隨後被緊急送往醫院治療。

據了解，被害人李女在當地教學土風舞已30年，學生眾多，當地三和里里長廖顯彬指出，確實有一名鄰居長期針對公園運動的音樂聲進行檢舉，甚至曾衝到現場強行關掉音樂，里長認為音樂聲音並不大，但該鄰居似乎對此極度不滿，警方目前正釐清行凶動機是否與長期的檢舉糾紛有關。目前國道警方與大雅分局已介入調查，待嫌犯傷勢穩定後將進一步訊問，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

