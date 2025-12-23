男公車上講電話咆哮「要去投手榴彈」 全車嚇壞驚逃...警火速圍捕

蕭男因在公車上講電話脫口說出要丟手榴彈的過激言論，遭警方逮捕送辦。翻攝畫面

新北市40歲蕭姓男子因不滿勞資糾紛調解結果，昨（22日）下午搭乘淡水客運公車時，竟在車上對著電話另一頭狂飆，甚至脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈！」等驚悚言論。車內乘客聽聞後嚇得魂飛魄散，趕緊報警，警方獲報後火速展開攔截圍捕，成功將這名「炸彈客」攔下，依恐嚇維安罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，蕭男昨日下午5點多，搭乘862公車要返回萬里，行經三芝區時，正在講電話的他突然情緒失控，對著電話大聲怒罵，並講出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等言論，車上其他乘客聽聞後，擔心發生危險，趕緊打電話向警方報案。

警方獲報後，立即調派淡水、金山警力偵辦，最後在台2線22公里處攔查該輛公車，竟查獲仍在車上的蕭男，不過初步清查，他身上並沒有攜帶任何危險物品，而他也辯稱，當時正在與市府勞工局人員通電話，雙方因勞資調解問題發生爭執，因為情緒失控才會脫口說出過激言論。

不過因為日前北捷才剛發生無差別攻擊事件，警方不敢大意，仍將蕭男帶返警局偵辦，警詢後依恐嚇危害公眾罪嫌移送士林地檢署偵辦。



