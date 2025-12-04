《男公館》前進ATF 張立昂英文撩妹

影集《男公館》受邀前往新加坡參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（ATF），並與各國作品主創團隊出席大會主舞台舉辦的「世界級作品發布會」，主演張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及受訪，獲得各國發行商與平台好評，其中張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好」男公關服務之姿即興表演，成為活動最高潮。

ATF是亞洲規模最大的影視內容市場展，第一次與眾男演員進行國際宣傳的周曉涵表示，很開心一起參與這次ATF的宣傳，與許多不同國家的戲劇演員及主創們交流。劇中擔任男公館最大股東的周曉涵，以英文自介時說到「These handsome guys all work for me」時，台下貴賓笑聲一片。周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，有其它國家的演員來跟我說，如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢。」

周予天以流利英文談及接演原因，表示深深受到創新題材與人性慾望的內容吸引，讓他不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，特別開心。石知田飾演的潘皓是劇中唯一男女通殺的全方位公關，這次到ATF也以中性造型露出結實手臂，期待吸收更多粉絲；有位羅宏正粉絲每次接機都會以綠蛋糕相迎，他來新加坡3次，已收到3次綠蛋糕，讓他倍感溫暖。