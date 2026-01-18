《男公館》6王牌齊現身300粉絲嗨爆！陳奕「老揹少」吳思賢表情面露難色

娛樂中心／綜合報導

羅宏正（左起）、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢和周予天出席全新影集《男公館》宣傳見面會。（圖／男公館提供）

全新影集《男公館》首次成立「男公館王牌會｣見面會，昨（17）日男星張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田與近300位粉絲零距離互動，共同觀賞全球首播3分鐘片花，活動一開始，一登場就引爆尖叫聲，展現新戲尚未開播便已累積的高人氣。

全新影集《男公館》宣傳見面會，現場近300位粉絲熱情參與。（圖／男公館提供）

除了《男公館》擔任男公關主演群畫面外，包括何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星在劇中出現，宣傳期間更獲得近百位藝人接力轉發片花力挺，包括張鈞甯、徐若瑄、宋芸樺、炎亞綸、周興哲、劉品言等近百位明星，顯見製作團隊與首度擔任製作人陳奕在圈內的人脈與號召力。

周予天（左）與羅宏正玩遊戲親密對看。（圖／男公館提供）

活動過程中，主持人不斷拱戲中化身「男公關」演員們加碼放送福利，現場氣氛瞬間升溫。石知田更直接放話立下「肌肉宣言」，表示所有演員已經重新啟動健身計畫，誓言等影集正式播出時，要回到拍戲期間體脂僅10%巔峰狀態，讓粉絲提前對戲劇尺度與視覺衝擊充滿期待。

陳奕（左）與吳思賢玩遊戲「老揹少」時面露難色。（圖／男公館提供）

「默契大考驗」環節，吳思賢與陳奕被問到人生最低體脂時，兩人幾乎同時秒答，分別為7與8，正是拍攝《男公館》期間的黃金體態。談起那段高強度拍攝時期，兩人也忍不住笑說相當懷念。隨後在粉絲起鬨下，吳思賢當場完成30下伏地挺身，展現不輸拍戲時的好狀態，讓現場氣氛再度沸騰。隨著宣傳活動展開，《男公館》未播先熱，話題持續升溫。

