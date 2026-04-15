男出庭噴髒話、嗆法官「國之將亡，必有妖孽」！態度惡劣下場曝光

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記者林盈君／台北報導

去年4月間，有多次竊盜紀錄的劉姓男子，現身台北地院法庭時，竟當場情緒失控，直接嗆法官三字經，還怒嗆「國之將亡，必有妖孽」，遭檢方依妨害公務罪起訴。案經北院審理，依對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處劉男拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

劉男出庭狂嗆三字經，用髒話辱罵法官及檢察官，遭判處拘役。（示意圖／AI生成圖）

據了解，劉男於去年間因遭起訴出庭，未料他卻情緒失控，不但多次發言插話，打斷法官發言，還不停狂嗆三字經，用髒話辱罵法官及檢察官，更罵法官「國之將亡，必有妖孽」。事發後檢調追查，劉男卻矢口否認犯行，但檢方依據法庭紀錄，將劉男起訴，被法院判處拘役。

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