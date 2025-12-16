男出沒醫院「謊稱有特效藥」行詐 民眾遭詐5千元

台中市 / 綜合報導

台中一家醫院，近期出沒詐騙鏢客，在醫院內四處搭訕看病的民眾，自稱是醫師合作的復健科，有讓傷口癒合良好的藥物，有民眾因此被騙了5千元，貼文底下還有人留言，被騙買了4千塊的除疤膏，院方表示已經向轄區警方報案，也會加強院內同仁巡視，提醒民眾別上當受騙。

戴著口罩滿頭白髮的男子，出現在台中一家區域醫院，到處對民眾推銷販售藥品，他賣的藥價格都不便宜，有民眾氣的PO網指控，這名男子自稱是醫師合作的復健科，有讓傷口癒合良好的藥物，因此被騙了5千元，實際來到醫院，的確有人遇過類似狀況。

非當事民眾說：「膝蓋壞掉，吃什麼藥有用，龜鹿二仙膠那種，不知道是什麼成分(所以你都不敢買)，不敢買。」貼文底下也有民眾留言，說自己曾經遇到這名男子，說有門路可以買到除疤膏，被騙了4千元，醫院內部也發出通告，確認是不法人士的詐騙行為，要大家注意。

非當事民眾說：「沒有經過醫師處方箋，這個是比較危害到我們健康不好。」這名男子年紀大約50歲上下，滿頭白髮是最大特徵身形偏瘦，疑似是慣犯，出沒在各大醫院，利用民眾對病症的焦慮，宣稱可以快速治療來推銷藥品。

第六分局永福派出所副所長廖錦祥說：「警方獲報後已轉至醫院防止民眾受害，並將配合主管機關調查協助偵辦。」醫院除了報案，也在院區掛出告示牌，提醒大家，不要向不明人士購買藥品，以免上當受騙，男子私下販售藥品的行為，已經違反藥事法，最高可處200萬元以下罰鍰，如果賣的是假藥或禁藥，最高可以處七年以下有期徒刑。

