男出軌岳父讓妻崩潰燒車，被「開發潛能」人生神展開！轉戰同志網黃出名。圖／翻自@dxrkchocolx X

2023年底巴西曾發生一起轟動一時的家庭倫理案，現在被網友發現，故事主角的人生有了神展開！當年25歲男子韋吉利歐（Juninho Virgílio），被妻子奧莉維亞（Camila Oliveira）發現，出軌偷吃的對象竟是自己的岳父、也就是奧莉維亞父親艾迪爾森（Edielson Oliveira），事件爆發後3人也上了法庭。不過有網友發現，韋吉利歐現在的人生似乎變得不一樣，且讓人跌破眼鏡。

老公出軌老爸 女崩潰燒車、親密對話PO上網

當年奧莉維亞發現，韋吉利歐出軌，於是她進行調查，但發現「小三」竟然是自己的父親艾迪爾森，讓奧莉維亞非常崩潰。之後奧莉維亞把韋吉利歐與艾迪爾森的親密對話、以及金錢往來簡訊，全部PO上網，之後更憤而焚燒韋吉利歐的車，艾迪爾森也稱自己遭到奧莉維亞毆打。

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這起事件當時鬧得轟轟烈烈，並一度登上媒體版面，引發網友熱議，之後3人從親密一家人，變成「在法院見」。不僅如此，3人所居住的社區，也幾乎天天會有媒體來採訪，以及好奇的外人來打擾，鄰居們不堪其擾。於是當地議會還下了一道命令，禁止當地居民討論這起家庭人倫事件，而居民也都樂於配合，並避免接受媒體採訪。

奧莉維亞憤而火燒車。圖／翻自@dxrkchocolx X

他被「開發潛能」人生大轉變

於是該事件就消沉了一陣子，目前也未知這3人的後續狀況如何，但外界相信奧莉維亞與韋吉利歐應該已離婚了。現在更有網友發現，韋吉利歐可能在經歷事件後被「開發潛能」，目前轉戰當同志網黃，經營社群帳號，在多個情色平台也能看到韋吉利歐拍攝的影片，並且累積不少粉絲。

網友們也紛紛直呼：「危機就是轉機！」、「人生神展開，現在活出真實的自己。」、「沒有影響別人就好，祝福他。」、「這種轉變我也是服了。」

韋吉利歐轉當同志網黃。圖／翻自Juninho Alecio X



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