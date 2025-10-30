男到臉書譙三字經還嗆「殺了你」判拘役 凌濤：別逾越言論自由底線
國民黨桃園市議員凌濤日前上政論節目，期間討論到「武統台灣」相關議題時，台中市一名官姓男子疑似不滿凌濤言論，到期臉書留言辱罵三字經，還恐嚇「殺了你」，凌濤報案提告。一審判決出爐，台中地院認定官男恐嚇罪判處拘役40天，全案可上訴。對此，凌濤也在臉書發文做出回應。
檢方調查，官男當時到凌濤臉書留言恐嚇提到，「我就直問，你要殺人、你要的火車站放炸彈、你要上飛機時帶炸藥、你要殺光所有國民黨員、你喜歡跟習近平相幹！」、「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」，並且辱罵三字經等，凌濤心生畏懼，因此報案提告。
台中地院審理後，官男否認恐嚇，並主張是因為不滿凌濤在節目中的言論，所以用問句方式反問，事後他也刪除貼文並致歉，並無恐嚇和加害凌濤之意，認為應受言論自由保障，主張無罪。不過台中地院認為，官男言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。
對此，凌濤今日在臉書發文回應，自己一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。
凌濤指出，特定網友先前在臉書留言，台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日。「司法正義還是會關照社會公義」。
凌濤表示，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，自己也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，他一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。
最後凌濤強調，即將迎接明年九合一大選，自己要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則他們的法律團隊絕對會究責到底。
延伸閱讀
藍委捲幽靈連署遭起訴 凌濤轟政治清算：在迎合誰的意？
國民黨最強年輕世代即將告別！凌濤預告下一步「不用擔心」
新壽北士科突動土！凌濤曝「肆無忌憚」關鍵：難道因獨董是她？
其他人也在看
網友留言恐嚇被判拘役40天 凌濤：不得逾越言論自由界線
國民黨桃園市議員凌濤日前遭一名官姓網友留言恐嚇「殺了你」，於是憤而提告，今(30)日判決出爐，法院認定男子言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。對此，凌濤也回應，表示九合一大選即將到來，要提醒激進人...華視 ・ 22 小時前
以為機車被丟垃圾！拿起發現底下藏鑰匙 她驚呼：好愛台灣
近日，一名女網友在社群平台Threads分享了一段暖心故事，她日前將機車停在公共區域，隔天牽車時卻發現車上竟然多了一個飲料杯，起初以為是有人亂丟垃圾，感到憤怒。但卻驚見底下竟藏著她的忘記拔的機車鑰匙，善心人不僅幫她取下鑰匙，還用飲料杯遮住，讓她感動直呼：「我好愛台灣！」中天新聞網 ・ 22 小時前
江志豐遭揭差16歲父女戀！許志豪下秒「神回1句」 康康也中槍
《綜藝一級棒》日前錄影，江志豐登場就受到節目組「隆重儀式」迎接，紅地毯鋪好、鮮花水果準備齊全，主持人康康更誇他綜藝感十足。當李子森與杜忻恬、許志豪與翁鈺鈞、陳孟賢與吳美琳三組CP對唱後要評分時，江志豐陷入「挖坑題」窘境。最後他只好「犧牲」許志豪與翁鈺鈞，惹得許志豪直喊不甘心，康康立刻打圓場：「你不能有偏見啦！你自己也是父女戀結婚的，老婆比你小16歲！」江志豐也自嘲：「禽獸不如！」沒想到許志豪順勢補槍：「這樣也罵到康哥！」鏡報 ・ 19 小時前
不只宗教統戰還開戀愛巴士！陸委會揭：中國邀台灣年輕人「姻緣配對」
中國對台文攻武嚇不斷，統戰手法也層出不窮，陸委會副主委沈有忠今（30）日指出，中國往往在宗教交流時放進統戰元素，現在還「擴張產業鏈」，包括推出文旅觀光行程，過程中夾雜宣傳「中國好棒棒」的敘事，甚至在宗教交流過程中，邀請台灣的年輕人去，嘗試進行「姻緣配對」，透過「心靈融合」或是進行人緣上的統戰，這些陸委會都會持續密注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
工研院探討AI驅動電子產業升級契機
面對AI浪潮席捲全球電子產業，臺灣正迎來關鍵轉型期。工研院昨日舉辦「眺望二○二六產業發展趨勢研討會－電子零組件與顯示器場次」，邀集產官學研專家探討AI應用帶動下的產業升級與轉型契機，涵蓋高效能運算、AI晶片、智慧顯示、散熱材料、被動元件及PCB等領域。工研院指出，AI伺服器崛起正重塑電子產業價值鏈，從上游材料到關鍵零組件皆展現強勁動能。AI不僅推升市場需求，更驅動產品升級與技術創新，引領電子產業邁向高階化與高值化。在會中，工研院產科國際所分析師張宏毅指出，AIPC換機潮與windows十停更帶動面板市場回溫，預估二○二五年臺灣面板產值達七千八百三十一億元、年增零點百分之一，二○二六年可望達七千九百零九億元。工研院產科國際所分析師蕭睿中三十日表示，AI伺服器帶動高階需求，使 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
成人也會網路成癮！「愈滑愈空虛、愈空虛愈想滑」有解
青少年上網路和學習讀書時間衝突，是家長最在意的話題，但現在成年人從工作、社交與娛樂也都在網路上，若影響到睡眠、工作效率與人際關係時，也就是「網路成癮（Internet Addiction）」的徵兆。衛生福利部玉里醫院心理師陳平文說，網癮不是青少年的專利，愈來愈多成年人也因社群軟體、線上遊戲或滑短影音自由時報 ・ 1 天前
台灣大學全面捍名！ 告「台大運輸」獲判賠100萬元
台北市 / 綜合報導 「台灣大學」是國內頂尖學府，聲名遠播且形象正面，吸引坊間許多業者使用「台大」取名，但近年校方積極捍衛校名，先前才狀告「台大補習班」，雙方去年和解且補習班改名，這回又告上「台大運輸」公司，一審智慧法院判賠100萬並改名，不過因為部分訴訟遭駁回，校方決定再提上訴。上學時間學生一個接一個，進入校園國立台灣大學是國內頂尖學府，培育各領域專業人才，學生們積極向學拚功名，而校方也沒閒著，訴諸法律捍衛校名，台大補習班招牌高高掛，曾打著來台大上台大口號作為廣告標語，被台灣大學告上法院，去年底雙方和解補習班改名，但商標爭議一波未平一波又起。這回延燒到運輸業，台灣大學今年向台大運輸公司，求償600萬元告上智慧法院，而台大運輸商標是1993年取得，台灣大學則是2002年才取得，台大運輸主張註冊時間早，且雙方業務領域截然不同。而台灣大學則認為學校工學院在機械車輛運輸等領域，具有極高知名度，恐會誤導消費者最後法院認為，運輸公司僅以「台大」作為特取名稱，違反商標法判賠100萬，運輸公司也更名為大台運輸，而台灣大學因為部分訴訟遭駁回也決定再提出上訴。律師蔣昕佑說：「台大(台灣大學)因為基本上它本身知名度，應該算是滿高的，如果你要使用「台大」這樣子的文字，那確實很有可能會侵害到，所謂台大(台灣大學)的權利。」而台灣大學除了法律行動也頻頻註冊商標，包括校徽和校名以及中文兩種不同寫法的台大，甚至英文的NTU等單詞，共註冊約300個商標。律師蔣昕佑說：「商標其實是一個你如果說越維權的話，它的以後保護的範圍就越完整，越專屬於你的權利。」針對商標權訴訟，台灣大學回應TGA，若發現有違規使用商標，校方會先去函要求撤換，品牌形象是師生多年來努力累積，價值不亞於國際知名企業，不可由他人任意攀附營利，台灣大學展現決心不退縮要捍衛校名到底。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
成功阻詐近 4 億元 「打詐屏東隊」警民聯盟防詐守護力熊讚
【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府警察局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，推動「與詐團搶人」防詐策略，積極與百工百台灣好報 ・ 23 小時前
京站花2億跨餐飲！投入百八魚場3大連鎖餐廳 股票上市邁進
【記者莊偉祺／台北報導】在台北車站對面及新店小碧潭都有的百貨京站，也跨足餐飲事業了！以2億元投入百八魚場等3大連鎖餐廳，包含日式定食、台菜及火鍋，並朝向股票上市。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
不只豬瘟案場沒稽查！議員爆：全台中豬場廚餘蒸煮稽查短少226場次
台中市議員林祈烽、施志昌、鄭功進及楊典忠四人，今日在市議會警消環衛業務質詢中大力抨擊，台中市政府面對非洲豬瘟疫情，行政怠惰、稽查放水，導致防疫破口一再擴大，荒腔走板的作為，儼然造成「盧秀燕豬瘟」，要求市長盧秀燕及環保局長陳宏益、農業局長張敬昌應負起政治責任，向全民道歉下台。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中男恐嚇「殺了你」判拘役 凌濤扯青鳥：發表言論須正確、邏輯、理性
台中官姓男子因不滿國民黨桃園市議員凌濤討論「武統台灣」爭議時的言論，到凌濤的臉書留言辱罵三字經，還恐嚇「殺了你」，凌濤報案提告後，台中地院今（30）日判處對方依恐嚇罪判拘役40日。對此，凌濤稱，一向認為公眾發表言論必須兼顧正確性、邏輯、理性，性命威脅絕對不會受到社會接受，即將迎接九合一大選，提醒青鳥發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 18 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 21 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 1 小時前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前