男到臉書譙三字經還嗆「殺了你」判拘役 凌濤：別逾越言論自由底線

國民黨桃園市議員凌濤日前上政論節目，期間討論到「武統台灣」相關議題時，台中市一名官姓男子疑似不滿凌濤言論，到期臉書留言辱罵三字經，還恐嚇「殺了你」，凌濤報案提告。一審判決出爐，台中地院認定官男恐嚇罪判處拘役40天，全案可上訴。對此，凌濤也在臉書發文做出回應。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

檢方調查，官男當時到凌濤臉書留言恐嚇提到，「我就直問，你要殺人、你要的火車站放炸彈、你要上飛機時帶炸藥、你要殺光所有國民黨員、你喜歡跟習近平相幹！」、「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」，並且辱罵三字經等，凌濤心生畏懼，因此報案提告。

廣告 廣告

台中地院審理後，官男否認恐嚇，並主張是因為不滿凌濤在節目中的言論，所以用問句方式反問，事後他也刪除貼文並致歉，並無恐嚇和加害凌濤之意，認為應受言論自由保障，主張無罪。不過台中地院認為，官男言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。

台中地院。（圖／翻攝自google map）

對此，凌濤今日在臉書發文回應，自己一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。

凌濤指出，特定網友先前在臉書留言，台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日。「司法正義還是會關照社會公義」。

凌濤表示，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，自己也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，他一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。

凌濤強調言論自由不得逾越界線。（資料照／中天新聞）

最後凌濤強調，即將迎接明年九合一大選，自己要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則他們的法律團隊絕對會究責到底。

延伸閱讀

藍委捲幽靈連署遭起訴 凌濤轟政治清算：在迎合誰的意？

國民黨最強年輕世代即將告別！凌濤預告下一步「不用擔心」

新壽北士科突動土！凌濤曝「肆無忌憚」關鍵：難道因獨董是她？