男剛出獄老闆好心給工作機會 竟偷7萬元電工器材後逃跑

桃園一名水電工程行老闆好心提供鍾姓更生人工作機會，不料對方不僅工作態度不佳，還趁機偷走公司價值超過7萬元的電工器材。調查發現，這名35歲的鍾姓男子曾因洗錢及傷害罪被通緝，今年4月才在大甲媽祖遶境活動中被逮捕，刑滿出獄後獲得這份工作機會。然而，他不但沒有改過自新，還再次犯下違法行為。

老闆好心提供男子工作機會，沒想到對方竟再次做出違法行為。（圖／Facebook 新豐大小事 ）

事件發生在桃園一間水電工程行，公司領班發現自己的器材不見了，調閱監視器後發現，竟是兩個月前才剛出獄的同事鍾姓男子所為。監視畫面顯示，鍾男鬼鬼祟祟地走向沙發，左右張望後小心拿起灰色背包，將放在沙發上的電工器材塞進包包裡，隨後裝作若無其事離開現場。工程行領班林先生表示，老闆好心給鍾男一個發揮專長的機會，但他卻偷走器材後逃跑，甚至還有地下錢莊的人多次到水電公司尋找他。據了解，鍾男偷走的電動剪刀市價超過5萬元，偷剪的電線約值2萬元，疑似是打算拿去變賣以償還高利貸。

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，警方已掌握犯嫌身分，將儘速查緝到案。值得注意的是，鍾男過去曾因洗錢防制法及傷害罪被通緝，今年4月參加大甲媽祖遶境活動時被警方逮捕，關了幾個月後刑滿出獄。老闆本以為他會金盆洗手，好心提供工作機會，卻不料引狼入室，讓人惋惜。

