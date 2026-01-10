男加油站自焚撲人 釀2傷

一名男子九日晚間在板橋民族路中油加油站點火，肇事男子二度燒燙傷，當場由員警合力壓制。（中央社）

本報綜合報導

新北市板橋區民族路中油加油站九日發生火警，一名男子引汽油自焚，波及正在加油的曾姓保全員。火勢由加油站人員撲滅，警消將兩名燒傷民眾送醫，無生命危險。犯嫌仍在加護病房，保全員與被攻擊的消防員已提出告訴。警方將釐清原因

消防局當天傍晚獲報，一名男子在加油站內點火，消防人員到場時火勢已由加油站員工撲滅。員警到場未發現有刀械或危險物品。初步調查，引發火勢的男子點燃火勢後，撲向一旁正在加油的曾姓保全員，造成曾男也燒傷。

該男子遭消防人員壓制，二度燒燙傷，意識清醒。曾男二度燒燙傷，意識清醒，兩人都送往板橋亞東醫院。

曾姓保全員回憶，當時結束護鈔勤務為車加油，發現犯嫌手持疑似打火機在站內走動，當時也不知其身上有汽油，不明白動機為何，還以為他與人有衝突。他加完油等待結帳發票時，該男子突然引燃火警，「火勢超大，男子全身著火往我身上撲，並抓住我的手撲倒」。

目擊民眾表示，當時點火的男子被加油站員工合力撲滅火勢後，在加油站遊走，身上還冒著煙，旁人不敢靠近。後來，消防員趕到後續以水柱處理時，點火男子還攻擊消防人員，最後遭壓制。

轄區海山警分局十日表示，涉嫌點火的犯嫌仍在加護病房，尚未製作筆錄，也拒絕講話，目前並不了解點火的動機，將進一步調查釐清。

另外，在滅火與搶救過程中，犯嫌追打消防隊員，消防員已經提出傷害與妨害公務罪告訴；火警過程被撲倒波及的保全員九日深夜已製作筆錄並提告傷害罪。