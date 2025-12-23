男北捷摔倒「頭流血」 目擊者：聽聲響急幫止血

北捷男子身體不適跌倒。（圖／TVBS）

近日北捷大橋頭站發生一起引人注目的意外事件，一名男子在月台邊跌倒導致頭部流血，引起現場民眾緊張關注。在敏感時期，這起事件讓許多乘客繃緊神經，但同時也展現了台北市民的互助精神。目擊民眾聽到跌倒聲響後立即上前協助止血，而車站人員也迅速到場處理。北捷表示，該名男子疑似身體不適導致跌倒，雖然拒絕就醫，但車站人員已協助其安全離開。

事件發生在週一晚上10點30分左右，大橋頭站月台邊傳出一陣跌倒聲響，引起附近民眾注意。目擊民眾表示，他們聽到很大的跌倒聲音後趕緊過去查看，原本以為需要進行急救。當他們看到男子頭部流血時，立即幫忙止血，現場還有一位熱心阿姨提供衛生紙協助。目擊者還提到，該名男子身上有明顯酒味。

站長和保全人員迅速趕到現場關心男子狀況。站長檢查後告訴男子：「我看一下你的牙齒，應該是沒有斷。」當站長詢問男子家住何處時，男子只能模糊回應「家在捷運站」。

北捷對此事件做出回應，表示大橋頭站月台上有旅客疑似身體不適跌倒，站長前往關心後，該旅客表示不願就醫，車站人員協助引導其搭車離去。北捷也提醒民眾，如遇任何異常狀況，可透過列車上的對講機通知行車專員或行控中心，在車站則可通知站務人員，或利用台北捷運AI智慧客服進行通報，他們將儘速派員前往處理。

所幸這名男子並無大礙。此次事件雖然引起緊張，但也展現了即使在危急時刻，素不相識的民眾也願意伸出援手幫忙，體現了社會的溫暖與互助精神。

