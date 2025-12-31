男北車亂按警報 遭黑衣人抱摔壓制...英勇過程曝

有男子30日大鬧北車。（圖／Threads@kevinchu_919授權提供）





跨年前夕北車又發生驚魂案件！台北車站地下三樓的三鐵共構區，30日下午有一名男子先是連續按了兩次緊急服務鈴，還拿出自製的告示，大喊「出軌了」，接著又說要去中山站，站務人員制止不了，兩度對他噴辣椒水後，男子一路狂奔喊「我要去中山站」！鐵路警察獲報後2分鐘內到場，在中山地下街入口處，將他壓制逮捕。

男子在台北車站地下三樓三鐵共構區狂奔，嘴裡喊著要去中山站，後方還有站務人員和保全狂追，由於先前才發生張文隨機攻擊案，目擊民眾都嚇壞，失控男子：「我要去中山，通報中山站長，通報一下。」

廣告 廣告

男子一路跑上手扶梯，隨後在中山地下街起點，被員警和保全合力壓制，站長也趕緊對他噴辣椒水。

男子被壓制。（圖／Threads@lian_529_授權提供）

路過民眾不停咳嗽，紛紛拿衣服遮住口鼻，而男子情緒激動持續咆哮，員警vs.情緒失控男子：「你噴到我了，你跟我道歉。」

根據了解，當時男子搭乘板南線，到台北車站的時候，莫名其妙按了一次緊急服務鈴，而他出站之後，到了台鐵的閘門口處，又再度按了一次，被站務人員制止不聽，因此對他噴灑辣椒水。案發在30號下午兩點多，這名男子，做出一連串脫序行為後，接著又跑到站外，手上還拿著一張自製的告示，上面寫著「鳳鳴－桃園區間車列車出軌，趕時間旅客，請改搭其他交通工具」，被鐵路警察，依恐嚇公眾現行犯帶回偵辦，檢方訊後依照妨害秩序、恐嚇危害安全等罪聲請羈押。

網友拍下的畫面中，有一名黑衣男子上前協助壓制，他也在影片貼文底下還原事發經過，「其實警察一定抓的到，我多餘的」，也強調當下有看到對方手上都是空的，才上前協助，也呼籲該逃的還是要快逃，因為辣椒水真的很嗆。

黑衣男子回應。（圖／翻攝自當事人Threads）

張文隨機攻擊案後，警方增派警力，在大眾交通系統巡查，這次案發2分鐘立即逮人，只是在跨年前夕，台北車站又發生騷動，不只旅客嚇壞，警方也繃緊神經。

更多東森新聞報導

曹西平住處猝逝！已屍僵有屍斑 乾兒子放棄急救

快訊／國1北向進中壢服務區封閉 成立緊急應變小組

高雄港嚴重車禍！女騎士遭聯結車輾過「腳掌分離」

