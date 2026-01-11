男北車亂踹人又謊報案 警依法裁罰並強制就醫

有網友發文表示，他和朋友在北車M7廣場打手遊時，突遭人出腳攻擊。警方今天（11日）表示，獲報後便趕赴現場，查獲涉案44歲曹男，依法裁罰並強制就醫；他另涉謊報地下街出口有聚眾鬥毆，將依誣告罪偵辦。

圖為員警在北車大廳加強巡邏。（中央社資料照）

台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿指出，昨天接獲110派案，有民眾稱在台北車站捷運M7出口遭不明男子攻擊，警方立即派員馳赴現場處理。隨後，警方與市警局捷運警察隊於中山地下街R1出口發現涉案的曹姓男子，並依規定帶回派出所偵辦。

廣告 廣告

據悉，曹男辯稱，是因被害2名男子持手機想控制他，才出腳攻擊。由於被害人不願提起告訴，全案將曹男依違反社會秩序維護法施暴行為予以裁罰，並強制就醫治療。

中正一分局提到，案發同時間也接獲台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆狀況，並立刻啟動快打警力到場，但現場並無鬥毆情事。經調閱監視器畫面及訪問周邊民眾後，確認無鬥毆狀況，進一步查證報案人為曹男，後續將依違反刑法誣告罪移請台北地檢署偵辦。