男半夜鞭炮狂轟鄰！開嗆「拿刀砍」 住戶驚恐

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

台南安南區4日深夜，一名男子手持大型沖天炮，朝一處住宅窗戶大門點火射擊，該住戶開窗查看，還遭這名中年男子破口大罵。整條巷子的住戶都被吵醒，住戶表示男子離譜行徑不是第一次，大家出門都很怕遇到他。目前警方依公共危險和恐嚇罪來處理，但已經回家睡覺的男子行徑，該怎樣制止，居民實在擔心。

台南安南一名男子深夜手持沖天炮，朝一處住宅窗戶大門點火射擊。

深夜11點，劈哩啪啦的鞭炮聲響，監視器都被震到狂抖，一連好幾次的狂炸，中場休息，燃放鞭炮的人開始嗆聲。

廣告 廣告

扔鞭炮男子：「我不怕你說啦，不怕你說，你要這樣整我，沒關係，我跟你說我不怕你。」

1分鐘不到的畫面，整條巷子的人都嚇醒，誰半夜放炮？監視器拍下，男子手拿沖天炮，站在汽車旁邊，罵邊點燃。

被害住戶：「無預警就拿炮來打我家，然後打了一發，打我弟的窗戶，我弟就吼他，他又拿沖天炮一直衝我家。」

救護車抵達，在員警的陪同下，涉嫌放鞭炮的男子淡定上救護車，鄰居指控4日深夜放炮炸屋之外，男子多次大吼大叫，行徑誇張。

男子半夜在巷子內大吼大叫。（圖／民眾提供）

扔鞭炮男子：「我老大叫你下來，你不會下來嗎？下來啦。」

其他住戶：「擔心他突然衝進來，對我們怎樣。」

記者：「會擔心？」

其他住戶：「對。」

其他住戶：「我們早上都不敢開門。」

大街咆哮嗆聲，男子還丟鞭炮，被攻擊的住戶拿出監視器畫面，去年8月、9月雙方第一次有口角，因為對方指控鄰居半夜叫他起床尿尿、耳邊說話。

男子深夜拿沖天炮炸鄰居家。（圖／民眾提供）

扔鞭炮男子阿姨：「他說有人要找他麻煩。」

記者：「現在在裡面睡覺？」

扔鞭炮男子阿姨：「對。」

35歲的男子和媽媽借住阿姨家，懷疑鄰居不友善，多次做出威脅舉動，警方獲報，除了勸說，也只能把人送醫，大約1個月男子再度回到社區，也讓民眾驚恐，要怎樣住得心安？

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

通緝犯載女友趴趴走！遇警裝傻「車廂搜出匕首」、唾液檢測陽性糗了

魂斷國道畫面曝！31歲男「無煞車」自撞分隔島「車頭消失」人卡鐵棺慘死

生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回

偷超商7萬元包裹！超勇女店員「認出賊臉」氣炸 一路猛追驚險逮人

