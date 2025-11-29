男參加爬寵店比賽狂吞昆蟲 活蟑螂卡呼吸道慘死

一名男子為贏得一條蟒蛇，參加爬寵店舉辦的吃昆蟲大賽。（示意圖／Pexels）





美國佛州一名32歲男子愛德華・阿奇博德（Edward Archbold）在參加吃昆蟲比賽時突然倒地，引發嘔吐並當場身亡。驗屍結果顯示，他是因為吃下的蟑螂卡住呼吸道，導致窒息死亡。

事發於2012年佛州一家爬寵店舉辦的「午夜瘋狂」宣傳活動比賽，參賽者要活吃蟑螂、蟋蟀等活昆蟲，比賽獎勵是一條蟒蛇。愛德華在比賽的最後一輪吃了幾十隻蟑螂後，突然倒地嘔吐不止。

愛德華的女友表示，男友過去也曾經吃過昆蟲，原先打算贏得比賽後把蟒蛇送給朋友；法醫表示，人的喉嚨有一片「會厭軟骨」來防止異物進入肺部，但比賽過程中愛德華試著同時吞嚥活蟑螂邊呼吸，蟑螂才會卡進他的呼吸道。

愛德華任職公司的同事跟主管聽到消息都很不敢置信，他們眼中的愛德華是聰明善良的好人，對他突然離世十分不捨。舉辦比賽的爬寵店則強調，所有參賽者都有簽屬免責書，同意自行承擔參加這場比賽的風險，賽前愛德華也沒有表現出身體異狀。

