男友交往4年突不碰她！依依抓包劈腿鐵證 「第2隻手機」全是交友軟體

《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人，依依率先開砲：「肉體出軌就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」

依依發現男友有兩支手機 裡面滿滿交友軟體

依依以老公納豆來比喻：「就像我身高158.7的老公，我就只能吃他，不要突然去吃一個187的男人，跨越了那個界線就會很危險！」超直白的比喻笑翻全場。她也分享過往傷痛，曾與愛情長跑長達6年的前男友論及婚嫁，對方卻在交往的第4年突然間完全不碰她。直到某天她翻到男友的包包，發現有「兩支手機」，打開查看後瞬間崩潰，裡面滿滿都是交友軟體，還有超過40位聊天紀錄。

男友稱沒有精神出軌 超扯詭辯讓派翠克吐槽

攤牌時男方竟還辯解：「但我最愛的還是妳，沒有精神出軌，跟其他人都是一次性的純肉體關係！」這番言論讓派翠克聽不下去，忍不住吐槽：「把其他人都當作是免洗筷嗎？一次性餐具。」從此以後，依依便立下底線：「至少要因為愛我，所以不能跨越那條線。」

劉伊心竟認可「肉體出軌」，喊「不讓對方知道就好」現場瞬間炸鍋。

沒想到一語剛落，劉伊心突然拋出超狂觀點：「不管是精神出軌還是肉體出軌，最好永遠都不要讓另一半知道。」此話一出，全場瞬間暴動喊：「什麼意思？」、「妳是在鼓勵出軌嗎？」張立東也吐槽：「看來我們今天找到真正的『冤大頭』了！」



