男友偷情表姐還拍片！她崩潰揭「亂倫劇情」全網傻眼

一名女網友近日在Dcard發文爆料，指友人感情生活出現宛如八點檔般的「超展開」背叛情節，怒斥「到底要多噁心的表姐弟才會搞在一起」，貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論。原PO表示，朋友平時幾乎滴酒不沾，日前卻罕見喝到爛醉痛哭，傾訴男友表姐之間，發生一連串荒謬又傻眼的經歷。她透露，朋友從第一次見到男友表姐時便打從心裡不喜歡對方，直到後來親眼目睹兩人的相處，才發現是源於兩人之間「過分親密的互動」，兩人平時不僅會牽手，甚至同床共處、互穿衣物，親密程度早已遠遠超出一般親戚應有的界線。









男友偷吃表姐還拍片！她痛哭吐「亂倫劇情」…網傻眼：原始社會？

更震驚的是，朋友發現男友竟與表姐私下發生關係，甚至拍攝不雅影片，令她徹底崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

此外，更令人震驚的是，朋友事後發現男友竟與表姐私下發生關係，甚至拍攝不雅影片，讓她更加崩潰。該名表姐過去不僅與朋友男友互動曖昧，還曾與男友哥哥糾纏不清，直到對方結婚生子後才被家人制止，隨後又轉而接近朋友男友。儘管明知對方已有交往對象，表姐仍打著「親戚」名號頻繁往來。原PO也感嘆，朋友多年來一路陪伴男友走過求學、服役，在對方家中經濟出狀況時更主動相助，付出甚多卻換來背叛，讓人替她感到不值。

男友偷吃表姐還拍片！她痛哭吐「亂倫劇情」…網傻眼：原始社會？

網友紛紛留言，「傻眼⋯是什麼原始社會嗎」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，身邊友人多次勸她放下這段感情，但她始終割捨不了長達六、七年的付出與回憶，大家也只能陪在一旁支持，期盼她能早日走出低潮，找回原本活潑的自己。貼文曝光後，迅速引起討論，許多網友紛紛留言，「這不是A片才有的情節嗎？我的天啊」、「這部我應該有看過，但想不起來番號」、「趕快分手啊還等什麼？」、「自家人自產自銷最有保障？」、「傻眼⋯是什麼原始社會嗎？」。





