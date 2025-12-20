男友先買房！ 要她未來「一起扛貸款」 網見1點全搖頭勸：要保護自己

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

在房價居高不下的情況下，而對論及婚嫁的情侶而言，買房早已不只是經濟問題，是否共同承擔房貸也成了現實中的一大考驗。近日，有網友發文表示，雖然與男友已有結婚共識，但面對房子不在自己名下、卻要一起繳房貸的狀況，內心感到相當不安。

有網友表示雖然與男友已有結婚共識，但面對房子不在自己名下、卻要一起繳房貸的狀況，內心感到相當不安。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「男友買房」為題發文，表示男友在家人資助下先行購屋，房屋登記在男友名下，未來兩人則會共同負擔房貸。原PO坦言，自己其實一直很渴望擁有屬於自己的房子，因為那代表一種安全感；加上自身收入與存款都高於男友，若有家人協助，其實完全能獨立買房，並不需要男友分擔貸款。

然而，因為男友已經先買房，原PO也順勢成為共同繳貸款的一方，但她卻逐漸發現，每當在討論裝潢細節時，心中總浮現「這是別人的房子」的感覺，甚至覺得未來好像被別人安排了，「我的錢要拿去付貸款，還不是我的房子」，這樣的想法讓她感到相當煩悶。

貼文曝光後立刻引起網友討論，紛紛在底下留言回應，多數網友不認同這樣的安排，直言，「不是好像，就是別人的房子，醒醒，你們還沒結婚，房子也不是登記在你的名下，你人真好」、「你另外買一間，不然就共同登記，為什麼要幫沒自己名字的房子繳房貸，好怪」、「好難理解，有結婚打算也不是保證一定是跟妳，現在買房登記他的然後妳要付房貸妳還答應，到底是有什麼問題？」。

也有不少人提醒，若真的要共同負擔，至少應事先談妥婚前協議，清楚約定未來分配方式，避免感情出現變數時，自己成了最吃虧的一方，「不是妳的名字請不要幫對方繳房貸，如果要繳請把婚前協議寫好，如果未來離婚了繳的錢要比例還妳」、「可以談預告登記，雖然是她名下，但未來房子要轉賣須兩人同意」、「婚前也買自己的，然後協議擬好去公證，要保護自己」。





