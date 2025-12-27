男友先買房！ 要求婚後入住「月付7千租金」 網全看傻勸：快逃吧

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

結婚後的金錢分配，往往比戀愛時更現實，也更容易成為爭執導火線。近日，有網友發文表示，自己結婚後要住進男友婚前買的房子，但對於男友要求她付房租一事感到不開心，因此想詢問網友們，「住進配偶婚前買的房子，要求對方繳房租正常嗎？」。

有網友發文表示，自己結婚後要住進男友婚前買的房子，但對於男友要求她付房租讓她十分不開心（示意圖／Unsplash）

一名女網友日前在Dcard上以「我男友說婚後住他買的房子，要我付房租」為題發文，透露男友在婚前就已經自己買房，並強調房子屬於婚前財產，因此拒絕共同登記。原PO表示，自己沒有出資購屋，對於不登記在名下其實可以理解，但後續的經濟分擔方式卻讓她難以接受。

原PO指出，雙方討論婚後開銷時，男友提出若該房出租，市價月租約2萬元，若依AA制分攤，她應負擔1萬元，不過男友願意「給折扣」，改以每月7000元作為房租。這樣的說法讓她瞬間傻眼，認為房子可以是男友一個人的，前提是自己不用付錢，但被要求付房租讓她不禁直言，「是把我當房客嗎？」

她無奈表示，自己並非主動想搬出原本的家，而是因為要結婚才配合，「我不是非要住外面，我是因為結婚才要住外面，好嗎？」。對於還得每月支付租金，讓她內心不太開心，雙方也因此爆發爭執，而男友則堅持「房子她也有住」，認為7000元就能住進這樣的房子已經相當划算。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人直言「這婚先不結吧，我會把他這人刪了，夫妻間這樣算感情會好到哪去」、「這咖留著幹嘛....要妳付錢就跟他談房權佔比」、「快逃吧！絲毫看不出妳們有感情！」、「不要結婚、不要搬進去，哪有跟老婆要租金的，有夠荒唐」、「別結了，難道未來有小孩，小孩也要付房租水電生活費嗎？」。

也有網友提醒，「補一個法律知識：房產所有者不得向同居配偶收取租金（已有判例）。婚前財產你當然不能跟他分，所以由他出全額+單獨登記都沒問題。但要求付房租就好笑了」、「婚後妳只是履行同居義務，所以配偶不能跟妳收房租」。

