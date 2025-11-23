男友出國不辦網路「只傳早、晚安」 一票人秒懂：這樣才好玩
出國旅遊前，不少人除了會先查好當地景點、美食外，準備網路也是相當重要的事情，但一名女網友表示，她男友出國從不買網卡，只使用飯店的wifi或是蹭其他人的網路，每天都只傳早安跟晚安而已，讓她相當傻眼，不過一票人認為出國就是要擺脫日常生活，因此可以理解男友的行為。
一名女網友近日在Dcard表示，男友出國從來不主動買網卡，都是在當地使用免費wifi，或是偶爾蹭一下家人的熱點，平常出國就只能傳訊息說早、晚安而已，上個月兩人一起出國，也是她主動幫忙準備，男友才有網路可以用，讓她好奇詢問「有人的另一半也是這樣嗎？」
文章上線後引起討論，不少網友說「很多男生不直播也不發IG，甚至沒有打卡的習慣，不買網路其實還好啦」、「我爸媽環遊世界超過50個國家，也從來沒買過網路，他們會先查好路線然後印出來」、「其實有離線地圖可以用，只要先查好就好，然後不能隨意亂跑，但這樣其實很好玩」、「公司群組還是會一直響，乾脆就不要用網路，很清靜」。
但也有人覺得不買網路很勇敢，驚呼「有必要這麼省嗎？這樣連地圖都沒得查耶」、「只敢在台灣這樣欸，出國無法溝通還敢不買網路，真的好厲害」、「這會很沒安全感，至少要能用地圖跟翻譯軟體吧」、「自從幫我爸媽買一次網路之後，他們之後出國都要用，一直傳照片騷擾我，太久沒回還會打電話叫我看，超好笑」。
其他人也在看
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 7 小時前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 12 小時前
求歡遭拒、懷疑外遇 狠夫「凶殘刑求式」家暴妻！女兒嚇到輕生
人妻阿美（均化名）在將近３０年的婚姻中，始終籠罩在巨大的陰影之下。她的丈夫阿光長期對她家暴，讓她飽受折磨。直到今年4月，阿美被打得頭部腫脹、下巴青紫，緊急送醫並向警方求助，同時申請保護令。法院審理後發現，阿光的施暴行為極其殘忍，甚至祭出私刑，用手銬將妻子銬住，還威脅要用鹽酸潑她，讓阿美承受超越常人能忍受的暴力程度，最終裁定准許兩人離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
和金馬影后擦身而過 林依晨霸氣喊話「會站在這裡一輩子」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）登場，其中最佳女主角堪稱「死亡之組」，影星林依晨產後短短五個月就以《深度安靜》強勢回歸，不過最終仍不敵范冰冰，和后冠擦身而過。林依晨表示，儘管不可能沒有失落，卻都不讓自己太灰心，同時霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。太報 ・ 9 小時前
出國「不辦網路」掀論戰 網友狂推1功能：超好用
生活中心／王靖慈報導出國不買網路是省錢嗎？ 一名女網友近日分享了男友「出國奇葩行為」，指男友從不購買網路卡，只用免費Wi-Fi，即使兩人同遊國外，男友依然沒買，快最後原PO才幫忙下單網路卡，讓她感到十分無奈。民視 ・ 5 小時前
賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。中時新聞網 ・ 9 小時前
中職》樂天桃猿11月24日召開記者會 集團、球團高層連袂出席
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 11 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 4 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 2 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 7 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前