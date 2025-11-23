男友出國不辦網路「只傳早、晚安」 一票人秒懂：這樣才好玩

出國旅遊前，不少人除了會先查好當地景點、美食外，準備網路也是相當重要的事情，但一名女網友表示，她男友出國從不買網卡，只使用飯店的wifi或是蹭其他人的網路，每天都只傳早安跟晚安而已，讓她相當傻眼，不過一票人認為出國就是要擺脫日常生活，因此可以理解男友的行為。

一名女網友近日在Dcard表示，男友出國從來不主動買網卡，都是在當地使用免費wifi，或是偶爾蹭一下家人的熱點，平常出國就只能傳訊息說早、晚安而已，上個月兩人一起出國，也是她主動幫忙準備，男友才有網路可以用，讓她好奇詢問「有人的另一半也是這樣嗎？」

文章上線後引起討論，不少網友說「很多男生不直播也不發IG，甚至沒有打卡的習慣，不買網路其實還好啦」、「我爸媽環遊世界超過50個國家，也從來沒買過網路，他們會先查好路線然後印出來」、「其實有離線地圖可以用，只要先查好就好，然後不能隨意亂跑，但這樣其實很好玩」、「公司群組還是會一直響，乾脆就不要用網路，很清靜」。

但也有人覺得不買網路很勇敢，驚呼「有必要這麼省嗎？這樣連地圖都沒得查耶」、「只敢在台灣這樣欸，出國無法溝通還敢不買網路，真的好厲害」、「這會很沒安全感，至少要能用地圖跟翻譯軟體吧」、「自從幫我爸媽買一次網路之後，他們之後出國都要用，一直傳照片騷擾我，太久沒回還會打電話叫我看，超好笑」。

