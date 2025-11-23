男友出國只傳早晚安！他全靠蹭網 女友傻眼反釣出「離線派」共鳴

男子出國旅行不辦網卡，僅靠熱點與免費WiFi應付全程，僅傳「早安」「晚安」訊息給女友。（示意圖／Pixabay）

出國旅遊，對許多人而言，網路幾乎是不可或缺的存在。不過有位女子卻發現，男友每次出國從不購買網卡，也不開通漫遊，全程只靠熱點分享或免費WiFi過日子。最讓她困惑的是，整趟旅程對方幾乎只傳來「早安」和「晚安」，讓她不禁懷疑，這樣的溝通頻率到底是無心還是刻意？

這名女網友在Dcard發文指出，男友每次出國旅行從不購買網卡或申辦漫遊，反而仰賴親友熱點或當地免費WiFi應急，因此出遊期間僅以早安、晚安訊息與她聯繫，令她又驚又疑惑。原PO表示，男友多年來一貫如此，不論獨自或與親友出遊，都未曾主動辦理國際網路服務。上個月兩人難得安排情侶旅遊，對方依舊沒打算購卡，最終還是她主動詢問後才代為處理。她好奇地問：「真的有人另一半也這樣嗎？」

貼文一出，不少網友表示理解甚至支持這種「低網路依賴」的出遊風格。「其實很多男生出國根本不愛發文或打卡，網路只要能回訊息和導航就夠了」、「我曾出國只用離線地圖，GPS照樣能定位」、「不是不愛你，是出國想放空、不想被訊息轟炸」。

也有網友直言佩服這種操作方式的膽量：「我出國不辦網卡會焦慮，遇突發狀況怎麼辦？」、「在外靠WiFi真的要很會找，這膽子我沒有」、「要是臨時走失或遇到緊急狀況怎麼聯繫？」

有趣的是，不少留言分享自身經驗或家人逸事，力挺「無網派」生活方式。「我爸媽環遊五十多國都不辦網卡，他們堅信哪裡都有WiFi」、「我有朋友連Google Maps都不用，帶著實體地圖走透透」、「我曾在日本生活一年，幾乎靠前晚查好路線、隨機搭車，反而能走出更多驚喜景點」。

