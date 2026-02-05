男友到上海6天被慫恿試「特殊服務」她崩潰問：會被抓嗎？

原PO男友即將到上海出差。（示意圖／翻攝自pexels）





一名女網友日前在社群平台Dcard發文求助，表示男友近期將前往上海進修6天，卻遭身邊一名男性友人不斷慫恿，建議他藉機體驗當地的「特殊服務」，甚至男友與好友對話內容出現「在想要不要」，讓原PO相當焦慮，甚至考慮是否該自費機票隨行。

原PO透露，那位朋友因工作性質常往返中國，頻繁在好友群組炫耀性交易經驗，得知原PO男友將獨自前往上海後，該友人便不斷洗腦、慫恿男友嘗試。

原PO坦言，雖然男友個性務實，屬於「有色無膽」的類型，認為他不會為了短暫快感而花大錢，但面對友人的大力鼓吹，難免擔心男友一時把持不住。她因此發文詢問：「現在中國抓得嚴格嗎？性交易是否違法？」

過來人點頭：要約很容易

網友回應「就像台灣一樣性交易為非法，但法律從來不等於現實，有規範不代表沒有灰色地帶」、「之前去出差，飯店門口都會被塞小卡片」、「中國人是真的很愛性交易，而且也真的很便宜」。

也有網友建議原PO分手，認為「怎麼看你男友就素質很差…物以類聚，還不分手嗎？」、「小心得病」、「不分手是留著過年嗎？」、「這種的建議不要留了，有在想要不要試一下的八成也會瞞著你去找」。

