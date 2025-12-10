男友劈腿激吻被拍！《琅琊榜》女星「獨帶2歲童外出」爆爭議

王鷗與何九華爆出隱婚生女。（圖／翻攝自王鷗、何九華微博）





現年43歲的中國大陸女星王鷗憑藉演出古裝劇《琅琊榜》秦般若一角聞名，2021年與38歲演員何九華爆出交往懷孕，2023年男方疑似又被拍到和另一名女子車上熱吻，引爆劈腿爭議；近日王鷗帶著年約2歲的女童外出被目擊，再度掀起熱議。

王鷗帶女童現身公園。（圖／翻攝微博）

根據陸媒《搜狐娛樂》報導，女星王鷗「隱婚生女」傳聞再掀討論，狗仔目擊她近日帶著一名年約2歲的女童現身公園，一路上緊牽小孩，就算講電話也是緊盯著孩子，也不忘拍下她盪鞦韆的快樂模樣。

狗仔表示，該名女童與王鷗長相極為相似，目測年齡推算也與她被爆出懷孕的時間點吻合，指稱該女童就是王鷗低調產下的孩子。不過王鷗與何九華自始至終都沒有對外回應相關傳聞，實情為何仍不得而知。



