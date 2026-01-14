男友在身邊竟沒發現！近視眼女友「超認真站崗」爆火：眼神茫然萌翻全網

大陸中心／唐家興報導

近日，「近視眼女友站崗」的側拍影片爆紅，女孩認真站崗的表情萌翻網友，甚至引爆全網二創熱潮。（圖／翻攝自微博）

這段「近視眼女友站崗」的側拍影片，近日在社群平台瘋傳，不僅衝上熱搜，更讓無數網友笑出眼淚。河北保定一名男子記錄下近視的女友，在未戴眼鏡的情況下，一邊認真幫忙看守年貨，一邊卻對走近的男友「完全沒反應」的超萌過程。這種「五米外雌雄同體、十米外人畜不分」的真實反差，不僅展現了情侶間的甜蜜互動，更精準戳中全台近視族的集體痛點！

【視線模糊心不糊！近視女友「超認真站崗」引爆二創潮】

事件發生在2026年1月11日的河北保定商場門口。當時，這名男子為了測試女友的視力極限，故意讓近視約400至600度的女友原地「站崗」守護年貨，自己則躲在幾公尺外偷拍。沒想到，沒戴眼鏡的女友眼神瞬間「斷訊」，即便男友已經走近身旁，她依然一臉茫然、腰桿挺直地對著空氣匯報「東西沒丟」。這段宛如「電子榨菜」般可口又搞笑的日常，迅速被網友瘋傳，甚至引發大量梗圖與配音二創，成為近期最熱門的社群素材。

近視眼女友引發大量梗圖與配音二創，成為近期最熱門的社群素材。（圖／翻攝自微博）

【五米外萬物皆馬賽克！近視族崩潰共鳴：我們是靠聽力識人】

影片爆紅後，下方留言區瞬間變成「近視族取暖大會」。許多高度近視的網友紛紛留言表示：「這就是沒戴眼鏡的我，世界全是馬賽克」、「我曾經對著電線桿打招呼，以為是熟人」、「沒戴眼鏡不是高冷，是真的看不見啊！」。更有網友精闢總結，近視者的生存法則就是「瞇眼對焦是本能，辨人全靠聽聲音」，那種想努力看清卻眼神迷離的無奈，在影片中被表現得淋漓盡致。

近視眼女友站崗「視而不見」！男友近在咫尺卻認錯人，反差萌翻全網，也引起了廣大近視族的共鳴。（圖／翻攝自微博）

【浪漫藏在細節裡！「雙向奔赴」的傻氣感動全網】

除了爆笑畫面，這段影片背後也藏著感性的溫情。有網友解讀，這其實是情侶間「雙向奔赴的溫柔」：女友即便看不清，依然堅持守在原地，是因為心裡記掛著要幫男友分擔；而男友在一旁記錄，也是因為眼中全是對方的可愛模樣。這種自然流露的生活幽默，在快節奏的壓力環境下，顯得格外療癒。

網友二創搞笑，讓近視眼女友變成如仙女般迷人。（圖／翻攝自微博）

【網友毒舌點評：看來美貌真的會讓視力消失？】

當然，評論區也少不了幽默的點評。有網友調侃：「這明明是『視而不見』的最高境界」、「男友在身邊還能把路人當對象，這求生欲很低喔！」。也有不少視力正常的網友感嘆，終於明白為什麼跟近視朋友分享風景時，對方總是一臉問號，「原來我們看到的根本不是同一個世界」。

