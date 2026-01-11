男友大又持久卻無感 女大生崩潰了：腿超痠

一名女網友透露，男友雖然有「神級SIZE」她卻沒高潮過。（示意圖／Pexels）





尺寸真的最重要嗎？近日一名女網友在Dcard發文，詳細公開男友的「神級SIZE」與驚人持久力。但原PO苦惱表示，至今完全沒體驗過高潮的滋味，反而只有腿痠的無奈，貼文一出立刻引發網友熱議。

原Po在感情板發文表示，經過仔細丈量，發現男友長17公分、粗15公分，性行為的動作時間最少也有半小時，整個過程大約有1小時。但她坦言，與男友發生關係時全程都很舒服，「但我還是完全沒辦法高潮過，反而是腿痠到不行」，希望有人可以分享相關經驗與解方。

網：技巧更重要

許多網友看完驚呼，「嚇死了，沒看到是周長還以為是榴彈砲」、「這個粗度跟瘦男性的手腕差不多欸」、「比冰壩杯還粗喔」、「你男友是黑人吧」、「好羨慕喔，真持久」、「粗度15，是一顆頭直接進去觀賞嗎？」

廣告 廣告

也有網友建議，「40到1小時的話建議去看泌尿科，這東西還真不是越久越好」、「妳自己讓自己高潮過嗎？如果沒有別人就更難」。其他人也嚴肅表示，「我的經驗是只能換一個人，這件事成學術研討會就不好玩了」、「先看看相關線上課程」、「技巧、前戲、手、舌頭都很重要耶」。

更多東森新聞報導

0度線壓境！恐出現個位數低溫 回暖日期曝光

獨家／司機乘客暴怒對罵 乘客：我PO網讓你隔天失業

全球30億用戶注意 Gmail無痛升級3大AI神功能

