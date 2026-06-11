男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了

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不少人認為性生活時間越久越好，但過長的親密行為未必能帶來愉快體驗。（示意圖／翻攝自pixabay）





不少人認為性生活時間越久越好，但過長的親密行為未必能帶來愉快體驗。一名女子近日分享與男友的親密困擾，表示男友幾乎每次都要持續超過1小時，甚至長達2小時仍無法繳械，最後往往只能自行解決，讓她忍不住懷疑是否是自己出了問題。

男友時長越來越久

原PO在Dcard發文指出，自己透過交友軟體認識現任男友，兩人從認識到交往進展相當迅速，第一次見面便發生親密關係。她回憶，當時雙方持續約1個小時後，男友才順利射精。

然而後續情況卻讓她愈來愈困惑，第二次親密時，雙方同樣持續超過1小時，但男友始終無法達到高潮，最後因體力不支而選擇停止。當她詢問為何不繼續時，男友則表示，之後再自行處理即可。

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隨著交往時間增加，原PO逐漸察覺問題可能並非出在自己身上。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO透露，往後幾次親密互動幾乎都出現相同情況。其中一次更長達近2個小時，中途還休息兩次才成功；其餘多次則是在超過1小時後仍未能順利結束。由於男友長期無法透過兩人互動射精，她一度開始質疑自身魅力與吸引力。

原PO察覺問題並非出在自己身上

不過隨著交往時間增加，原PO逐漸察覺問題可能並非出在自己身上。她表示，男友平時大多自己來，鮮少能在親密過程中達到高潮。兩人甚至曾到日本旅遊6天5夜，原以為換個環境能有所改善，沒想到情況依舊，長時間的親密行為也讓她身體感到相當不適，甚至直呼「要乾旱了」。

原PO表示，自己曾多次與男友溝通，希望對方能理解時間過長未必代表品質更好，也擔心長期如此可能影響健康。雖然男友承諾會嘗試改善，並希望將時間控制在20分鐘左右，但實際上仍沒有太大改變，因此決定上網向網友求助。

貼文曝光後引發不少討論。有網友分享自身經驗指出，過度依賴手淫可能造成實際親密互動時刺激感不足，建議減少自己來的頻率、增加運動量，必要時尋求專業治療。也有人認為，除了生理因素外，心理壓力、自信心不足或性功能問題，也可能導致遲遲無法射精，「經歷過超早洩的前男友，我覺得遲射可能還比較好」、「少打手槍、多運動、定期用遲射治療飛機杯訓練，我之前也是1-2小時才能出來，現在可以壓在20-30分鐘左右」。

出現「遲射」的原因

對此，泌尿科醫師莊豐賓表示，男性出現「遲射」情況的原因相當多元，常見包括心理壓力、藥物副作用、神經系統問題，以及長期習慣高刺激手淫等因素。尤其部分年輕男性若長期依賴特定手淫方式，可能導致在伴侶互動時無法獲得足夠刺激，進而影響射精功能。醫師建議，若類似情況已持續一段時間並影響伴侶關係，應盡早尋求專業醫療協助，以找出真正原因並接受適當治療。

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