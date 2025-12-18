男友好色不是壞事！美女中醫師認證「好處超多」全網一聽嗨了

美女中醫師黛比指出，男友對伴侶好色，代表有性慾，也夠健康，相處起來自在又舒服。（圖／IG@debbyhu14授權使用）

從事中醫師的美女網紅黛比，憑藉出眾的外型與貼近生活的醫學知識，在社群平台上吸引大眾關注，每部短影片都吸引超過萬人點閱。近日，她突然向女性朋友們建議，「挑男朋友一定要找夠色的！」理由和好處曝光後，再度掀起討論。

黛比16日發文丟出議題「挑男朋友一定要找夠色的！」而且要有性慾才是正確的。她進一步指出，男生有了性慾，會讓荷爾蒙和身體壓力處在正常範圍內，在情緒方面也會比較穩定，比較不會對另一半亂發脾氣。

黛比也強調，有性慾的男生代表著腎氣足、精神好、做起事來也會比較主動，較願意付出時間陪伴侶。此外，性慾也會讓男生的血液循環好，精氣也會比較充足，連帶影響到個性，讓伴侶輕鬆自在又舒服。

最後，黛比結論「所以男生對另外一半好色，不是壞事，是健康穩定，也代表，妳真的對他很有吸引力，也想好好愛妳。」

黛比指出，男生會好色，代表伴侶對他非常有吸引力，才會讓男生想要好好愛惜。（圖／IG@debbyhu14授權使用）

截稿前，該部短影音已超過74萬人次點閱，底下留言區熱鬧一片，「這中醫師也太可愛了」、「聽妳這麼一說怎麼覺得好像很有道理欸」、「有醫師認證，馬上傳給對象看」、「分析的很有道理，但首先要有女友男友」、「要找個好色的女友」、「今年聽過最正確的生活知識」。

