男友小氣到爆「點一份蛋餅要她付3/5」！分手收到長串清單：飯糰、飲料都叫我匯款

如果交往對象超級計較金錢，到底還能不能好好走下去？魔術師蝦蝦近日上節目《單身行不行》分享，她的初戀男友是個非常節省的人，經常在剩食社團領取免費食物，約會行程就是載她去領別人多餘的便當，甚至一起吃飯時也要把每一分錢算得清清楚楚，種種摳門行徑讓人超傻眼！

蝦蝦舉例，男友會在鐵板燒店只點一份荷包蛋，然後就免費續白飯、海帶湯吃到飽，「而且他不只對自己節省，他對我也是很節省！」有時兩人合點一份20元的蛋餅，換做別人可能就各付10元，但她男友完全不一樣，「他會說『5塊蛋餅妳吃了3塊，所以妳要給我12元，我出8元』。」

更誇張的是，當時蝦蝦沒有機車駕照，外出經常要讓男友接送，對方不只會跟她要一半的油錢，甚至連保養費用都要求她出，「而且還不是一半，他說『妳幫我全出，剩下的就當我的司機錢』。」精打細算的程度讓蝦蝦傻眼：「我都不知道我是跟男友交往，還是在跟uber司機交往？」

蝦蝦男友連機車保養費都要全額追討。（圖片來源：YouTube 東風衛視）

然而當年的蝦蝦被戀愛沖昏頭，還是跟這個人交往長達一兩年，最後分手的原因竟是「男友媽媽覺得不適合」。那時她去南部玩，騎腳踏車時放鬆警惕，有一小段路逆向騎行，被男友媽媽看到，「他媽媽就覺得我是一個犯罪分子，這樣不OK，叫我們分手。」而男友也真的答應，兩人的感情就這樣終結。

不過，分手不代表金錢關係也終結，男友當天就傳了一張表單給蝦蝦，詳列這些年請她吃過的東西，包括福利社買的運動飲料、超商飯糰，「全部都算得清清楚楚，然後叫我匯款給他幾百塊。」就連交往前追她時送的一條項鍊，對方也毫不客氣地要求退還。

當時的蝦蝦還沒想開，只覺得突然被分手很難過，於是決定親自南下歸還項鍊，希望藉這個機會再見對方一面。怎料，男友不接電話，就讓她在家門口空等兩個小時，看到她哭哭啼啼也很冷漠，這時蝦蝦才意識到對方真的沒有感情：「我為什麼要這樣巴著一個不喜歡我的人不放？」戀愛腦終於徹底清醒過來。

