男友年薪500萬！33歲女分手怒批「自私又媽寶」 全網反罵翻

許多情侶或夫妻為了共同生活，可能會準備一個婚房一起住。一位33歲女子近日和交往4年的男友討論結婚事宜，由於男方經濟較佳，又在家人資助下在台北擁有兩間房子，女子以安全感、有計劃生小孩為由，希望兩人未來的婚房能改成共同持有，男友卻以長輩會生氣為由拒絕，兩人大吵一架後婚事就此暫停，女子也因此怒批男友自私、媽寶，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛抨擊，女子一毛不花就想把房子改成共同持有，根本是想藉此撈錢，女子則透露最後兩人已經分手。

原PO在Dcard發文表示，男友年薪500萬以上、家世不錯、長相也還行，在家人資助下順利在台北買了2間房子，自己則是年薪100萬以下，兩人交往4年後她礙於年齡問題想婚了，於是開始討論結婚事宜，兩人計劃把一間房子當成婚房，原PO更以安全感、會生小孩為由，希望男友把婚房改為共同持有，沒想到卻被果斷拒絕。

廣告 廣告

原PO指出，雖然男友已把買房費用還給長輩，卻還是辯稱「房子是家裡資助的，這樣長輩會不高興」，兩人就這樣一路吵到婚事告吹、維持男女朋友關係。原PO強調，自己真的覺得自己提出房子共同持有不過分，但又礙於年齡因素、捨不得4年感情，不想分手另尋良緣，「這樣我應該放下房子的事嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「很簡單，原因妳已經寫了，妳沒出錢」、「笑死，就是有妳這種沒能力的撈女，拖一堆正常女性下水，才會有人整天罵超大杯咖啡，勸妳不要覬覦別人財產，不然怎麼被甩都不知道」、「是他的錢，請尊重他的決定」；原PO則補充，自己要求共同持有房子，是希望可以給自己、孩子一個保障，不過溝通後兩人決定分手。

更多中時新聞網報導

MLB》代打立功 巴傑爾敲歷史性滿貫炮

中職》陳晨威兩分炮助隊奪勝 樂天宣告聽牌

姿勢不良全身痛 中醫教學改善