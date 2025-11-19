男友拒付車錢！她上網求解 一票人喊：不要理所當然

原PO不理解，平常很大方人怎麼會因為這句話而生氣。（示意圖／Pexels）





情侶間該如何相處是一門學問，順利的話就有機會走入婚姻，若不順利恐怕會一拍兩散。就有網友在Dcard發文討論因為車資，竟和男友產生了爭吵，卻沒想到網友都不挺她。

原PO在貼文中指出，和男友兩人開車去外縣市玩，因此早起出門玩了一整天，晚上回家的時候，因為男友很累，所以是原PO開車，加上有重要的東西放男友家，因此就直接把車開回男友家。沒想到快到男友家的時候，男友有請原PO自己叫Uber回家，並沒有表明要幫原PO出車錢。後續原PO打電話請姊姊來接自己，結果姊姊要她自己坐車回家，甚至說「很便宜，叫你男友幫你出啊」，而原PO回應「我知道啊，我會叫他出啊」，沒想到這段對話成了兩人衝突的導火線。

原PO表示，當男友聽到要幫忙付車錢時，卻反問「為什麼我要幫你出」。當下讓原PO疑惑道，男友本來就應該載她回家，「既然男友很累不能載自己回家，那就應該幫她出車錢。」對此，男友則表示，是因為聽到姐姐的話覺得很不開心，覺得「身為男友就什麼都要出嗎？」而原PO也補充，平常花錢、吃東西幾乎都是男友出的，但個人物品會由原PO自己出，對於平常很大方男友，怎麼會因為這句話而生氣感到不解。

貼文一出就引發熱議，網友普遍認為情侶之間應該互相「平常都是他出錢的，然後你現在連這個都要計較」、「妳都覺得他對妳大方，那妳不能也對他大方嗎」，也有網友直言不要一直認為理所當然，「你們一副理所當然的態度當然很值得生氣」、「首先，沒有什麼是應該載你回來，對方願意付出，但不要理所當然」。

