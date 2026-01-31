男友曾寬慰她情緒...台中媽獨活！2稚子嘴唇紫吐白沫亡 高大成懷疑1物

2026年1月31日，台中市驚傳一對分別8歲、3歲小兄弟雙亡命案，照片是媽媽遭強制送醫。民眾提供



台中市西區31日發生8歲、3歲小兄弟雙亡命案，指向小兄弟的母親、31歲陳姓女子餵藥害命，據悉，全案不排除陳女近兩周與男友起爭執鬧分手，釀成悲劇。陳女的男友在燒烤店，憾事發生後，他悲嘆曾多次安慰陳女，未料，仍發生憾事。

8歲、3歲男童送抵醫院時，嘴唇發紫口吐白沫，搶救後雙雙不治。對此，法醫高大成表示，幼童臟器還不成熟，一旦吃下大量藥物，會造成肝腎臟逐漸衰竭，約2小時後才會死去。他也懷疑這對小兄弟吃了中樞神經相關的藥物，也不排除多款藥物，可抽血檢驗釐清。

調查發現，陳女與男友租屋台中市西區一處大樓，8歲、3歲男童分別是陳女和前夫以及現任男友所生。陳女男友在燒烤店上班，兩人近日鬧分手，男友曾多次寬慰陳女情緒，但仍無法阻擋憾事。

陳女男友出門上班後，陳女的友人接獲她滿滿負面情緒的電話，友人衝陳女住處，發現兩名男童躺床均無生命跡象。陳女情緒激動，警方將她強制就醫。

台中市警一分局不排除以殺人罪或加工自殺偵辦，將等陳女情緒穩定後製作筆錄，釐清命案真相。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

