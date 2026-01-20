男友會幻想「正妹閨蜜」？老司機揭「殘酷真相」！

生活中心／李筱舲報導



情侶交往進入穩定期後，對彼此的信任與界線常面臨考驗，特別是雙方身邊出現外型亮眼的朋友，兩個人是否能夠維持自律、不動心，常成為兩性議題的討論焦點。近日一名女網友在《Dcard》好奇表示「男生會不會對女友的漂亮閨蜜有所幻想？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。





妹子憂男友對「正妹閨蜜」有遐想！「老司機」揭殘酷真相：99％都會…

一名女網友好奇發問「男生會不會對女友的漂亮閨蜜有所幻想？」。（圖／翻攝自Dcard）





一名女網友日前在《Dcard》好奇發問「男生會不會對女友的漂亮閨蜜有所幻想？」原PO表示，自己有位身材與長相都相當出眾的閨蜜，曾帶對方與男友見面。她坦言，雖然理解男生容易對美女產生性幻想，即便男友真的有這樣的念頭，只要「別讓我知道就好」。但也坦承如果真如自己猜想被她知道，心裡仍會不是滋味，形容這就像是「潘朵拉的盒子」，最好別輕易打開。

貼文曝光後也引發兩派網友熱議討論。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引來許多老司機網友直白回應，認為這只是大腦無法控制的本能反應：「當然會，只要長的漂亮的女生就會，不論身份」、「男友身邊的朋友我也會想一下啊，啊我還是對我男友很好啊」、「會吧，我女性朋友都會幻想我旁邊帥哥朋友了」、「99％都會啦，看到當下幻想一下，分開就忘了。」不過，也有另一派網友對此感到反感，留言表示：「完全不會⋯」、「不會，對這件事一向分得很清楚」、「蠻噁的，我是不會啦」、「看完留言實在是太恐怖了，幸好我交的不是男朋友」。

