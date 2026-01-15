男友激情舔耳「口水太多」 女耳道險釀蜂窩性組織炎

一位女網友表示，男友在親熱過程中持續舔舐她的耳朵，儘管她當下已表示不適並要求停止，對方仍處於忘我狀態繼續動作，導致口水流入耳道深處。

隔天醒來後，該名女子出現嚴重症狀。據其描述，疼痛感從耳朵延伸至頭部，感覺頭部要裂開，臉部與耳朵連接處出現發燙紅腫現象。初次就診時，醫師診斷為外耳道發炎細菌感染，並警告若不及時處理，可能演變成蜂窩性組織炎。

由於病情嚴重，小診所醫師建議轉診至大型醫院。在大醫院接受治療期間，醫護人員為她施打一針抗生素，並開立止痛藥與抗生素處方。患者需連續服藥五天，病情才獲得控制並痊癒。

廣告 廣告

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師針對此案例提出專業見解。他表示，這類因舔耳導致感染的案例確實少見，但醫學原理類似游泳耳。

陳醫師分析，患者外耳道皮膚可能原本存在微小傷口，人類口水含有大量細菌，當耳道長時間處於潮濕狀態，會破壞耳道的酸性保護層，使細菌趁虛而入造成感染。

陳醫師進一步說明，耳道感染的風險因素包括水分殘留、環境潮濕悶熱，以及運動後大量出汗未擦乾等情況。這些因素都會使耳道環境過於潮濕，促使細菌或黴菌大量繁殖。

值得一提的是，當事人在就醫過程中三度向不同醫護人員說明感染原因，每次都引起診間內醫護人員的反應。醫護人員均提醒她未來應避免類似行為。

事後，男友得知自己的行為造成女友健康問題，表現出心疼自責的態度並誠懇道歉，最終獲得原諒。

醫師也藉此機會提醒民眾，耳道是敏感且容易感染的部位，應避免不當刺激或讓異物進入，以維護耳部健康。

更多品觀點報導

9歲女童「媽媽我耳朵痛！」醫一看傻眼：耳內怎會有這東西

女童說耳朵好痛！醫一查「耳蝸炸出大量跳蚤」

