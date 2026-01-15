男友濕吻舔耳「激情後她痛到爆炸」 醫：差點蜂窩性組織炎！

一名女網友日前在Dcard分享慘痛經歷，她被男友「忘我舔耳」後，隔天耳朵劇痛就醫，確診為細菌感染引起的外耳道發炎，甚至險些惡化成蜂窩性組織炎。開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時坦言，被舔到耳朵太過潮濕引發感染的案例「真的少見」，但他警告人類口水細菌量極高，若耳道有傷口又處於潮濕狀態，確實可能引發嚴重感染。

這名女網友還原當時情況，表示這是她第一次被舔耳朵，男友太過投入導致口水流進耳朵深處。她隔天醒來後，不僅感覺「一路從耳朵痛到腦子，像要裂開」，臉部和耳朵的連接處更是發燙紅腫。就醫檢查後，醫師警告她若不處理恐演變成蜂窩性組織炎，她無奈表示不僅挨了一針，還領了抗生素與止痛藥回家服用5天才康復。

陳亮宇醫師分析，這類狀況雖少見，但原理如同「游泳耳」。他推測該名女網友的外耳道皮膚可能原本就有微小傷口，加上當耳道充滿水分、長時間處於潮濕狀態時，酸性保護層的pH值遭到破壞，細菌就會趁虛而入造成感染，甚至引發蜂窩性組織炎。

陳亮宇舉例說明，當水分殘留在耳道中，尤其是泳池水或湖水若不乾淨，更容易帶入病菌。此外，氣候因素也是關鍵，如居住在潮濕、悶熱的環境，或運動後大量出汗且未擦乾，都會讓耳道環境過於潮濕，使細菌或黴菌得以大量繁殖。

