男友爬奧地利最高峰，新手女友陪伴變送命！遭遺棄6小時活活凍死。圖／翻自《太陽報》

奧地利一名36歲男子在今年1月，帶著33歲女友一同挑戰攀爬奧地利最高峰大鐘山（Grossglockner），不過在路途中，女友開始出現精疲力盡、失溫等狀況，雖然男子有緊急求助，但近日檢察官依「過失殺人罪」起訴這名男子，指控他在援救期間，犯下一連串登山老手不該犯的錯誤。

據英國《太陽報》報導，這名男子在今年1月帶著女友爬海拔約3700公尺的大鐘山，據悉男友已是攀爬高山的老手，但女友算是挑戰高山的新手，於是在爬行過程中，女友開始出現精疲力盡、體力不支且失溫的狀態。隨後男子獨自將女友留在接近大鐘山頂45公尺處，他自行尋求救援，待隔日早上10時救難隊抵達時，為時已晚，女友已經活活凍死。

檢調事後對這起事件展開調查，包括調查這對情侶的爬山行程計畫、裝備、手機、運動手表等內容。檢察官發現，男子已是登山老鳥，因此認定他是這次爬山行程的領隊，但女友是新手，男子明顯未顧及到新手可能遇到的狀況，更獨留她一人在山上等待。此外，檢察官也認定，當時山上的氣候狀況相當惡劣，必須承受攝氏零下20度的低溫，但女友身上的裝備與緊急設備都不足，最終導致悲劇發生。檢察官也認為，身為老手的男子，有責任為新手女友顧及完整裝備。

此外，報告也指出，這對情侶比預定出發時間晚2小時才登山。另外救援紀錄也顯示，女友即將抵達山頂時，在傍晚出現身體不適，但晚間時，男子並未打出緊急救援電話。而且在當晚10時50分時，曾有警方巡邏直升機飛過他們上空，男子也未給任何訊號。接著在隔日凌晨零時35分，救難隊終於和男子連絡上，但誇張的是，男子又把電話調靜音模式，導致後續救難隊無法和男子保持聯繫，最終在凌晨3時半，男子才又打出緊急救援訊號。

由於山上氣候惡劣，救難隊在早上10時才抵達大鍾山頂，但為時已晚，女友已經被活活凍死。檢察官認定，女友的死，這位男子必須負最大責任，因此以「過失殺人罪」起訴，該案將在明年2月開審。



