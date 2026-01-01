男友疑虐殺女友棄屍公墓旁！嫌犯竟辯稱「她跳車」

即時中心／温芸萱報導

花蓮玉里大禹里山區公墓旁昨（31）日發現一具女屍，死者為28歲林姓女子，衣衫不整，頸部有勒痕，身體多處瘀傷，甚至疑似遭輪胎輾壓。警方初步研判林女生前疑遭勒頸、毆打凌虐，50歲呂姓男友涉有重嫌，已依殺人罪移送花蓮地檢署。呂男供詞與現場跡證不符，案情仍待檢方相驗釐清。今（1）日死者家屬返回現場招魂，對案情不願多作說明。

花蓮縣玉里鎮大禹里山區公墓，昨（31）日上午驚傳命案，一名女子被人發現陳屍於樹林間，現場畫面怵目驚心。警方到場後發現，死者衣衫不整，頸部有明顯勒痕，身體多處瘀傷與挫傷，臀部甚至出現疑似輪胎輾壓痕跡。經查，死者為28歲林姓女子，警方初步研判，不排除林女生前曾遭勒頸、毆打及長時間凌虐。

快新聞／男友疑虐殺女友棄屍山間！嫌犯辯稱「她跳車」 家屬返現場招魂

花蓮縣玉里鎮大禹里山區公墓，昨日上午驚傳命案，一名女子被人發現陳屍於樹林間。（圖／民視新聞翻攝）

警方循線調查後，嫌疑最大的正是報案的自稱男友的50歲呂男，警方將之列為重大嫌疑人，並當場將其逮捕，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。據了解，林女與呂男於今年10月開始交往，12月29日呂男從吉安載林女返回玉里住處，隔日林女因想返回吉安與呂男發生激烈爭執。警方指出，呂男疑似刻意將林女載往偏僻的山區公墓，因為林女膽小不敢隨意亂跑。

呂男向警方辯稱，林女在車上情緒激動，自行跳車導致車輛失控撞上石墩，隨後他徒步下山返家；直到昨日他再度騎車返回現場，才發現林女已無生命跡象，因此報案。然而警方現場勘查後發現多處疑點，死者傷勢與呂男說法明顯不符，隨即將人拘提。

警方循線調查後，嫌疑最大的正是報案的自稱林女男友的50歲呂男，警方將之列為重大嫌疑人。（圖／民視新聞翻攝）

知情人士透露，林女已離婚，育有兩名年幼孩子，目前由前夫照顧。她平時協助照料孩子，讓前夫能外出工作，鄰里從小看著她長大，形容她就像自家女兒一般，卻不幸遭遇橫禍。今日林女家屬前往命案現場招魂，神情哀戚，對案情暫不願多作回應。

地方居民指出，呂姓嫌犯家族在玉里地方頗具名望，其父曾任鄉代表會主席，但呂男自小疑似遭過度溺愛，多次因毒品案件入獄，是地方治安人口，令居民感嘆家庭教育失衡終釀悲劇。目前檢察官已進行相驗，將進一步釐清確切死因，全案仍持續深入調查中。

目前檢察官已進行相驗，將進一步釐清確切死因，全案仍持續深入調查中。





