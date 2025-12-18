男友被起訴！桃園女搖頭丸混酒亡 毒緝中心：新興毒品均含高風險

記者楊忠翰／台北報導

張女混用搖頭丸及酒精引發多種器官衰竭而亡。（示意圖，非當事人／資料照）

桃園市1名28歲姜姓男子，先前偕張姓女友參加苗栗音樂派對，過程中張女喝酒又服用搖頭丸，身體頓時出現異常，姜男卻在一旁拍片取樂，直到隔天才將女友送醫，但張女因藥物過量而亡，檢方依過失致死起訴姜男；對此，台北市刑大毒緝中心表示，不只搖頭丸混用酒精容易致死，凡是新興毒品搭配酒精均有加倍催化的效果。

據了解，今年3月間，姜男及其張姓女友一同前往苗栗參加音樂派對，現場氣氛十分熱烈，張女不但喝了酒，還服用搖頭丸，當晚9時許張女突然開始抽搐，四肢還出現不自然扭曲現象，現場民眾紛紛走避。

廣告 廣告

由於姜男當喝得太醉，渾然不知女友陷入險境，反而拿起手機邊錄影邊訕笑，他與友人隨後將張女搬至另名女性友人帳篷休息，卻未將女友及時送醫，亦未特別照顧對方。

到了深夜時分，張女病情越來越嚴重，不但嘴唇發黑，臉色也是一片慘白，姜男始知情況有異，急忙對女友施做心肺復甦術，但他還是沒想到將對方送醫，直到隔天凌晨時分，姜男才把女友送醫急救，但張女因藥物過量引發多重器官衰竭等症狀，經醫師搶救後仍宣告不治。

張女家屬為此悲痛不已，遂委請律師對姜男提告；檢方偵結後認為，姜男完全忽略照顧責任，遂依過失致死罪將他起訴。

搖頭丸（MDMA）曾因歐美歌手與音樂派對風行，成為不少年輕人追捧的派對毒品。最近馬來西亞網紅謝侑芯猝死案、歌手黃明志（Namewee）涉案等事件，讓搖頭丸又成為社會熱議話題。

台北市刑大毒緝中心指出，搖頭丸、K他命、FM2、神仙水、喵喵、依託咪酯、彩虹菸及大麻合成物等新興毒品，通常是由化學製造合成，有中樞神經抑制劑、興奮劑及迷幻劑不同特性，具有強烈迷幻、興奮或鎮靜效果，同時混用興奮劑及抑制劑，藥理作用互相加乘，導致身體心律失常、關鍵系統同時崩潰，亦是施用新興毒品致死最關鍵的原因。

單以毒咖啡包為例，裡面含有98%果汁或咖啡成分的粉末，以及2%的卡西酮、K他命及安眠藥等毒品，基本上每位製造毒咖啡包的人，手上有什麼毒品就放進去，品質極不穩定，內容物亦十分混雜的混合型毒品，這類毒品大多被年輕人在玩樂場合施用，並在酒精加倍催化之下，造成噁心、暈眩、窒息、判斷力及意識喪失、昏迷、呼吸變慢或停止等症狀，同伴可能誤判成喝醉或是嘔吐窒息，均是近期常見混用毒品發生之憾事。

台北市刑大毒緝中心呼籲，識毒不試毒，新興毒品對社會大眾產生致命的危害，應拒絕嘗試及混用、更不能施用後駕車上路，本局持續重點打擊取締新興毒品及施用毒品後駕車行為，藉以維護社會治安及民眾安全。

更多三立新聞網報導

在台首腦李添最愛！太子集團34部豪車 北檢即將進行變價拍賣

內容物曝光！AIT台北辦事處突收可疑包裹 刑事局出動防爆小組

裁定出爐！造謠砸80億歐元讓蕭美琴演說 網友辯反串法官不罰

頭部縫10多針！嬤過馬路被撞斷7肋骨 孫發文質疑騎士說謊

