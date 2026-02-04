男友要飛上海！妹子怕「偷偷嫖妓」急求救 一票人曝：小紅書很多案例

許多國家雖然規定性交易違法，不過仍有不少人以身試法。一位女子近日表示，男友最近準備到大陸上海進修上課，不過卻有一位男性朋友不斷慫恿，去大陸時順便嫖妓，讓女子擔心是否該跟著飛到大陸，同時也好奇大陸嫖妓犯不犯法，貼文曝光後引發熱議，許多過來人紛紛指出，大陸跟台灣一樣嫖妓犯法，不過只要有心都能性交易，小紅書上也有不少女生因為男友嫖妓而分手。

原PO在Dcard發文指出，男友有位朋友常常因為工作關係飛去大陸，也常常在朋友圈分享大陸嫖妓經驗，最近男友準備到上海進修上課6天，朋友得知後不斷慫恿男友去嫖妓，因此讓原PO相當擔心，考慮是否要陪男友一起去上海；原PO認為，男友個性實際、有色無膽，因此買春的機會不大，不會為了一時爽花錢，但又擔心萬一男友真的去嫖妓，因此好奇大陸嫖妓是否犯法？查緝嚴不嚴格？「現在大陸是可以買小姐或嫖妓的嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「就像台灣一樣，性交易為非法，但法律從來不等於現實，有規範不代表沒有灰色地帶，他真的要去，妳也攔不住他，所以好好談談這件事，真的要極端一點就是定位裝好裝滿，不然妳真的就只能當作不知情」、「他們那邊比我們容易很多耶，妳去小紅書上看，很多女生都是抓到男生去嫖妓分手的」、「之前去出差，飯店門口都會被塞小卡片」、「大陸人是真的很愛買春，而且也真的很便宜，路邊巷子幾百台幣就有不醜的大奶妹了，建議妳可以放生男友了，小心妳也染病」。

