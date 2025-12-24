男友試完休旅車秒下訂！妹子傻眼「被洗腦」 過來人力挺：黑絲是對的

許多人買車錢都會考量自己的需求，以便購入理想車款。一位女子近日表示，她和男友原本計畫要買比較好停車的掀背車，沒想到男友到展間看車、試駕後，卻被女業務洗腦，以折扣較多、未來結婚生小孩較方便等原因買了休旅車，讓原PO相當傻眼，貼文曝光後引發熱議，不少過來人紛紛贊同女業務、男友看法。

原PO在Dcard發文指出，男友常常被人家洗腦掏錢買單，原本兩人討論好幾個月，決定購買在台北比較好停車的掀背車，沒想到最近男友到展間看車、試車後，直接下單買了更大台的休旅車，還引用女業務說法稱休旅車折扣比較殺、適合兩人結婚生子的生活，讓原PO傻眼直呼，「買這麼大台的車到底要做什麼？」，不過她考量自己只是幫忙出頭期款、未付車貸，所以決定乖乖接受。

對此，許多網友紛紛回應，「黑絲是對的」、「那業務跟妳男友是對的！空間只有不夠用的問題，沒有太大的問題！車買了之後漸漸的雜物一定會變多，空間只會越來越不夠用…妳們還沒有小孩，真的還不能感受到空間的重要性」、「妳現在應該是比較氣妳男友沒聽妳的，但有計劃生小孩真的買大是對的」、「如果折扣後真的有殺，是我也買大不買小，而且我覺得跟業務男女無關吧」。

不過也有少數人緩頰，「原PO在意的點是，男方私自改變原本協議好的事，而且也沒有事前知會、討論，突然被告知買了別款車，當然多少會感到不舒服，至少下訂前要知會一下啦」、「重點是妳有出頭期，他還可以不跟妳討論就直接買別台吧，一點也不尊重人」。

