男友一句話看清7年感情 她心碎提分手：爸爸最後的禮物

一名女網友在Dcard上分享，自己和男友交往七年了，卻因為男友的一句話，而想要跟他分手。（示意圖／Pixabay）





交往多久才會認定一個人呢？隨著長時間的相處，也能漸漸意識到自己眼前的這個人適不適合陪自己走完下半輩子。一名女網友在Dcard上分享，自己和男友交往七年了，卻因為男友的一句話，而想要跟他分手，並且沒有心思吵架，只覺得心很累。

原PO說，自己是家中的獨生女，最近因為爸爸過世，原PO和媽媽情緒都很低落，因此請了一段時間的假要陪媽媽，也也讓自己休息。卻沒想到男友說的第一句話是「你怎麼不把他送去養老院」。

原PO這才驚覺原來一句話就能導致分手，她也沒心思和男友吵架，只是覺得自己很累。提分手之後，男友才發現是自己說錯話了，原PO更感嘆，或許這就是爸爸送給他最後的禮物吧，把爛人從人生裡丟掉。

廣告 廣告

貼文一出也引發不少人熱議，不少人都支持原PO的決定「分手是對的」，「他說話不過腦嗎？那他媽孤寡後他也會直接送養老院嗎？」，「我是妳我也會直接分手，什麼叫瞬間清醒」，「某方有這態度都勸分」，「丟得好，除舊佈新」。

更多東森新聞報導

泰女值夜班遭鐵棍猛擊亡 男友視訊目睹 嫌躲草叢落網

少女遭載到山區襲胸、強吻！惡狼竟是姨媽交往10年男友

和男友約會變調！印度少女被反鎖房間 遭多人輪流性侵

