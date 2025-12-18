男友「一定要找夠色的」 中醫師揭5大優點

中醫師胡馨方分享兩性觀點，她表示，女性在挑伴侶時「一定要找夠色的」，因為具備正常且適度性慾的男性有5大好處，包括情緒波動較小、理性溝通能力佳、伴侶間親密關係更容易提升、身心健康狀態佳，以及付出意願高，願意投入時間與心力陪伴對方，強調適度性慾不僅是健康的表現，也能促進雙方關係的正向發展。

胡馨方（黛比）近日於Instagram指出，從親密關係的角度來看，不必將男性的性慾視為負面條件，挑選伴侶「一定要找夠色的」，因性慾與整體健康、情緒穩定度密切相關，適度且正常的性慾，可反映出身體與心理處於較為平衡的狀態。

胡馨方解釋，男性若具備正常性慾，通常代表荷爾蒙分泌與壓力調節機制運作良好，情緒波動相對小，也較不容易因生活瑣事動怒，這樣的狀態有助於親密關係的維持，雙方在相處時較能保持理性與溝通品質。

胡馨方說，有性慾的男性，多半精神狀況佳、行動力強，對生活與伴侶都較為主動，在日常互動中，這類人往往更願意付出時間與心力陪伴另一半，比較熱觀、積極，也較能展現責任感，對關係經營有正向影響。

胡馨方提到，性慾與氣血循環息息相關，氣血順暢代表身體能量充足，外在表現自然顯得開朗、有活力，強調男性對伴侶展現慾望並非不尊重，而是一種身心健康的表現，也象徵對另一半的吸引與投入，「也代表妳真的對他很有吸引力，想好好愛妳」。

