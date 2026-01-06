男友「排除萬難飛到廣州」只為給她驚喜！小禎狂哭不停：終於遇見說到做到的人

女星小禎（胡盈禎）上月迎來41歲生日，與佩甄、小馬夫妻等好友一同飛往廣州慶生，原本以為只是單純的好友旅行，沒想到卻得到讓她當場情緒潰堤的驚喜。原先因工作無法同行的廚師男友Alan，竟在慶生派對上悄悄現身，讓小禎忍不住當場落淚，事後回想仍感動直呼：「我終於等到這一刻呀！」

佩甄在兩人共同主持的Podcast節目《禎甄要chat內》中透露，過去和小禎一起去旅行時，曾聽她語重心長說過一句：「從來沒有人給過我驚喜。」好友們這才知道她很羨慕別人的伴侶都會默默準備驚喜，於是默默把這件事放在心上，選在她生日時特地策畫了一場驚喜派對。

廣告 廣告

小禎看到男友驚喜現身，當場感動直哭。（圖片來源：IG sleepyjane415）

派對當天，Alan原本因為工作無法出席，沒想到在佩甄和其他朋友的努力協助下，最後還是排除萬難飛到廣州，並瞞著小禎和眾多賓客到場，甚至穿著兩人第一次見面時的毛衣現身。看到男友出現的瞬間，小禎情緒瞬間潰堤，哭到妝都花了，感動大呼「真的像在作夢一樣」，也忍不住感性表示：「他就是一個說到做到的人，讓我覺得怎麼可能發生這種事！」

回想當天，小禎也坦言其實心裡隱約有「第六感」，因為男友在出發前曾打電話給她，聲音異常安靜，「我就覺得他好像在同一個空間」，但最後也沒有多想，直到親眼看見對方，才終於忍不住落淚。她坦言，兩人其實才剛交往不久，男友卻願意為這場派對努力排出假期，讓她格外感動。

佩甄全程參與策劃，見證好友獲得幸福也同樣百感交集。她透露小禎其實不太常掉眼淚，但那天哭了好久，讓她當下感覺「好像在嫁女兒」，感慨良多：「我們終於等到一個愛妳、疼妳、懂妳，且願意突破萬難來到現場的人。」她也分享自己曾許下的生日願望，就是希望小禎能和她一樣幸福，沒想到這個願望很快就實現，讓她替好友感到非常開心。

延伸閱讀

小禎生日閃爆！帥男友驚喜登場「送大束玫瑰」 全場親友面前浪漫接吻

小禎甜曝熱戀經過！初見面「男友打翻蛋糕」萌到難忘 1件小事讓她認定：這個人太特別