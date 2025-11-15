男友「看直播開擼」OK嗎？赤鬼伯伯親自回應了
娛樂中心／李汶臻報導
正妹Twitch實況主「赤鬼伯伯」直播風格大膽且開放，深受大票男性喜愛。她近日因直播帳號遭男實況主Joey Kaotyk誤用開台傳出緋聞。赤鬼伯伯事後否認兩人是情侶關係，但也鬆口認了「有男友」，更加碼自爆「沒在用套套」，讓聊天室瞬間炸鍋。話題延燒之際，赤鬼伯伯過去被問到男友「看直播開擼」相關話題的影片也被翻出，本人當下超真實的反應再度引發熱議。
對於開台烏龍事件，赤鬼伯伯事後解釋自己「我們就沒有關係」，撇清自己與台裔美籍實況主Joey Kaotyk的戀情傳聞。不過被問「是否單身」話題，赤鬼伯伯這次大方認了「有男友」，表示外界認為她單身是「被腦補」，還大膽透露「跟現任男友沒在用套套」。值得一提的是，赤鬼伯伯過去就曾在直播過程中談及「另一半」的話題。過去有女網友在Dcard以「男友看美女實況主打X槍，被發現還死不承認」為題發文，抱怨自己偷襲男友家想給對方驚喜，豈料竟撞見對方光著屁股在看赤鬼伯伯的直播。
女網友撞見男友在家「光屁股」，電腦直播畫面竟是赤鬼伯伯。（圖／翻攝自Dcard）
女網友追問男友「是不是看著打X槍」，被對方急否認說：「沒有，是剛剛上廁所褲子還沒穿好」，讓原PO直言「看A片我可以接受、自己來我也覺得沒問題，但是看實況主直播打手槍有點…？感覺超怪的，說不上來」。對此，「赤鬼伯伯」本人過去曾在直播中談及此事，在被問到「能否接受另一半對著別的女實況主，作出相同行為」，她表示自己換位思考的話，同樣無法接受，並進一步解釋「不行是因為距離太近了，對我來說就等於是對著同行，我會覺得好奇怪」。
原文出處：偷襲男友家「撞見褲子沒穿」開擼場面！轉頭「竟是赤鬼伯伯」本尊回應了
