男友「神級巨物」激戰1小時！女大生崩潰：腿好痠 全場秒懂

不少男性嚮往日常生活中能達到AV男優的表現，在床上「硬挺持久」，但可能未必能讓女伴滿意。一名女網友表示，男友下體是「神級尺寸」，持久力也非常驚人，但始終無法讓她高潮，且因為時間太久反而覺得腳痠，好奇有沒有方法改善？文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，男友勃起時，下體可達17公分，粗度也很驚人，周長是15公分，且非常持久，每次激戰都可達40至1小時左右，雖然她覺得過程很舒服，不過始終沒有高潮過，反而覺得腿非常痠，好奇有沒有方法可以改善他們的性生活？

不少人看傻表示，「嚇死了，沒看到是周長還以為是榴彈砲」、「這個粗度跟瘦男性的手腕差不多欸」、「外國人嗎」、「已經是神鵰了，這樣還不行的話，可能要去諮詢看看。」

也有網友點出問題，「40-1小時的話建議去看泌尿科，這東西還真不是越久越好」、「不是大就會舒服…技巧、前戲、手、舌頭都很重要耶」、「妳自己讓自己高潮過嗎？如果沒有別人就更難」、「我的經驗是只能換一個人，這件事成學術研討會就不好玩了」、「性器不合是有可能的，不是愈大愈好。」

男性「大又持久」不好？專家揭密

事實上，泌尿科醫師程威銘先前指出，曾有針對女性的調查發現，比起誇張的巨型尺寸，女生最愛的情趣用品尺寸是10-15公分，直徑則是3-4公分為首選，「30公分不見得是最暢銷，最粗也不是最暢銷的，只要剛剛好，反而是最舒服的事情。」

「最美性學博士」許藍方也曾指出，男生太持久不一定能讓女生快樂，「要這麼久幹嘛？」也希望男生不要被A片影響，其實大部分女生最喜歡的愛愛時間是30-40分鐘以內結束，且這個時間是包含前戲和後戲，真正在床上運動的時間只要10-15分鐘就很足夠了。

