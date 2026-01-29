男友一通電話救了她！醉女遭3男輪暴「狂哭求饒」 惡狼下場曝光

屏東王男邀友飲酒，竟夥同2名男友人趁女性友人琪琪醉倒時輪流性侵。示意圖／鄒保祥攝

屏東一名王姓男子邀請友人到家中飲酒作樂，竟趁一名女性友人琪琪（化名）不勝酒力、臥床休息之際，夥同另外2名男友人黃姓、楊姓男子，輪流對其進行性侵。過程中3人無視琪琪哭喊抗拒，直到琪琪男友打電話來才罷手。全案經法院審理，3人分別被判刑，其中楊男不服判決堅持上訴至最高法院，近日遭裁定駁回，全案定讞。

狂歡後竟變調輪暴

判決書指出，案發於2023年6月26日，王男邀請黃男、楊男及受害女子琪琪到其住處開趴，幾人飲酒狂歡至隔日清晨5點多，琪琪因不勝酒力且體力透支，便獨自進入房間床上休息。

未料，王、黃、楊3人黃湯下肚後色慾薰心，竟趁琪琪醉倒無力反抗之際，闖入房內對其伸出狼爪。儘管琪琪在過程中驚醒，不斷哭喊並試圖抗拒，但3人仍無視其哀求，輪流對其實施性侵，這場惡夢直到琪琪的男友剛好打電話來，3人才悻悻然停手。

男友來電成救命稻草 3惡徒皆遭重判

事發後，琪琪身心受創，在男友陪同下前往醫院驗傷並報警提告。儘管3名被告在偵查初期矢口否認犯行，但檢警依據相關證據，依妨害性自主罪嫌將3人起訴。

屏東地方法院一審審理後，依強制性交等罪重判3人：王男處有期徒刑8年、黃男9年10個月、楊男7年6個月。

楊男不死心上訴 最高院駁回定讞

一審判決後，王男未上訴，先行定讞；黃男與楊男則不服提起上訴。高雄高分院二審審理認為原審量刑適當，駁回2人上訴，黃男隨後放棄上訴定讞，唯獨楊男仍不死心，堅持上訴至最高法院。最高法院經審理後，認為二審判決無違誤，量刑亦無不當，近日裁定駁回楊男上訴。至此，涉案3名惡狼全數判刑定讞，均將入獄為自己的獸行付出代價。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



