男友「1貼心舉動」越來越罕見？一票妹子認了：真的不需要

男生做什麼事會讓另一半感到感到貼心呢？近日有網友發起討論，表示過去時常能見到男生幫女友提包包的「暖男文化」，現在卻越來越少見。對此，有律師點出關鍵原因，表示包包不僅和女生的「穿搭」有關，代表的更是安全感，貼文曝光掀起熱議。

律師何微在Dcard以「為什麼現在越來越少看到男生幫女生拿包包？」為題發文，表示在2009年到2015年期間，常常能在韓劇、台灣偶像劇中看到男生主動接過女生的包包，也會被女方視為貼心、加分的舉動，不過這個畫面越來越少見，「這個現象可能與自主權、界線和法律概念有關。」

何微指出，包包常常被女生當作穿搭的一部分，雖然裡面大多放的都是衛生紙、護唇膏、鑰匙、錢包、水瓶等必需品，不過自己隨時要用「自己拿最方便」，若放到男方手上，若要拿東西反而變得更麻煩。

「包包也象徵一個人的行動自由。」何微解釋，在法律中有個重要的概念，就叫做「行爲自由」、「自主決定權」，意思就是能對自己的身體、行爲、物品，有支配的權利，因此「所有能夠讓你自由行動的東西，一定要在自己身上。」

她也舉例，如鑰匙若放到別人身上，行動就會被綁住，導致不能自由離開，這樣的「界線」與「自主性」對於現代女性而言，也比以往更重視，也能帶來真正的安全感。

「不主動拿包包的男友，不是不貼心。」何微提醒，這樣的心態也反映出更健康的相處方式，如尊重彼此的節奏與行動自由，不強行接手自然不會造成負擔，也不需要控制別人，每個人都能自由做自己。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「喜歡自己拿」、「出門直接不帶包，口紅手機信用卡塞男友包」、「我目前看到的只有89會幫女朋友拿包包吧」、「給另一半拿超麻煩」、「自己拿包，因為包也是穿搭之一」、「背久了肩膀痠痛才會讓男友背」、「其實我不理解為什麼要男生幫背或拿包包」、「我在百貨，每天都在看男生幫女生背包包」、「幫我拿水壺這類很重的東西就好」、「男生的穿搭又不適合那些包包」、「我的愛包我要自己拿」。



