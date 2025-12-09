男友「GG都是垢」害女友反覆感染！女友傻眼怒喊：我吃到都是垢…

（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師顧芳瑜近日在 Threads 分享一則案例，內容涉及一名二十多歲男子因私密處清潔不足，疑似影響女友健康而前往就醫。據顧芳瑜描述，該名男子私密處包皮下堆積大量硬化污垢，外觀明顯異常，讓同行就診的女友驚訝不已。

顧芳瑜表示，這對情侶是由婦產科醫師轉介而來，原因是女方近期反覆出現私密處感染，但一直找不到明確成因。女方懷疑與男方可能有包莖或清潔不徹底有關，因此兩人決定共同前來泌尿科檢查。

看診時，醫師先詢問男方平時是否會清潔包皮處，男子回答自己洗澡都會用清水沖洗。顧芳瑜原以為情況不至於太嚴重，但在檢查時將包皮推開後，診間立刻出現刺鼻味道，並可見包皮內堆積大量硬化分泌物。她指出，這些污垢長期累積，確實可能成為感染源。

面對這樣的狀況，女方當場反應強烈怒喊，「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣…」貼文公開後，有不少網友留言呼籲男性維持良好私密處清潔，避免影響自身與伴侶的健康。

