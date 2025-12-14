男友36歲不敢面對爸媽？她被拖去金門「吃素磨合」 5年感情網全看傻

實習記者藍子瑄／綜合報導

原PO透露，前男友希望帶爸媽到金門旅遊，並要求她「一起陪同」，甚至還得全程配合男友爸媽吃純素。（示意圖／Pexels）

很多感情不是不愛了，而是在一次次「配合對方家庭」中慢慢被磨光。近日一名女網友在 Dcard 發文分享自己的「前男友鬼故事」，透露前男友要求她陪同帶爸媽到金門旅遊，不僅得全程配合吃純素，甚至被當成家庭的情緒緩衝，最終也成了這段 5 年感情的分手導火線。

原PO提到，前男友提出希望帶爸媽到金門旅遊，並要求她「一起陪同」。然而她坦言，過去多次與男友爸媽一同出遊的經驗都相當不愉快，因此對這趟行程感到壓力滿滿。

她透露，男友媽媽對行程意見特別多，曾要求全家清晨 4 點半起床看日出，爬山爬沒多久又嫌樓梯太多要回家，看花海到了現場又嫌人潮擁擠，幾乎每趟行程都有狀況。更讓她崩潰的是，男友爸媽吃純素，每一餐她都必須配合，讓她直呼「超級痛苦」。

因此，原PO選擇婉拒同行，並希望男友能好好陪爸媽享受親子時光。沒想到男友卻坦承表示：「我不想自己面對爸媽，一定會吵架，而且你一起去，我點葷的還有人幫忙吃」，甚至直言想藉此「看看妳跟我爸媽磨合得怎麼樣」。

這番話讓原PO當場炸鍋，反問：「我是廚餘桶嗎？」、「哪一次跟你爸媽吃飯有吃到葷的？」她更無法接受被當成「考核對象」，直言男友 36 歲 仍不敢面對自己的父母，卻想把壓力全丟給她。

最終，男友更丟下震撼彈表示：「如果妳不陪我帶爸媽去金門，就分手吧，我以後的另一半要找能陪我爸媽出遊的人。」原PO也果斷結束這段關係，苦笑寫下：「謝謝你分手，請找下一位受害者陪你爸媽吃素吧。」

貼文曝光後立刻引發網友熱烈回應，紛紛替原PO鬆一口氣，「五年真的辛苦你了，還好分手了」、「這根本不是吃不吃素的問題，是男生自己不敢面對爸媽，還要拖別人下水」、「36 歲提這種要求，我以為是 16 歲」、「強迫別人吃素真的不行」、「居然能撐五年，太狂了」。

