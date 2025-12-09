男友GG全是垢！脫褲「blue cheese味炸滿診間」 她崩潰：上次吃的是啥

生活中心／彭淇昀報導

私密處真的要認真清潔，若有發生性行為，可能還會影像到對方。泌尿科醫師顧芳瑜分享一則案例，一對20多歲的情侶來看診，檢查男生的生殖器發現，「GG外觀佈滿硬化的垢，像是大岩蛇」，讓女友崩潰直呼，「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣」。

（示意圖／資料照）

顧芳瑜在Threads上發文表示，婦產科朋友介紹了一對20多歲情侶來看診，主要是因為女生的私密處反覆感染，卻找不到原因，因此懷疑是男生的包莖問題導致。

顧芳瑜詢問，「先生你平時會清洗嗎？」男生回答「會啊，我洗澡都會用水沖」，原以為有清潔應該還好，沒想到「一推下來blue cheese味炸滿診間，GG外觀佈滿硬化的垢，像是大岩蛇」，讓顧芳瑜忍不住直呼，「先生你裡面太多藏污納垢了」。

男生的情況，讓一旁的女友傻眼至極，脫口「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣」。貼文曝光後，網友紛紛提醒，「各位男生們拜託好好洗好不好」。

